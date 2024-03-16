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Haberler > Spor > Fenerbahçeli Djiku, Avrupa devlerinin radarında! Yıldız oyuncu için bonservis bedeli belirlendi

Fenerbahçeli Djiku, Avrupa devlerinin radarında! Yıldız oyuncu için bonservis bedeli belirlendi

Düzenleyen: / Kaynak: Skorer
- Güncelleme:
Fenerbahçeli Djiku, Avrupa devlerinin radarında! Yıldız oyuncu için bonservis bedeli belirlendi

Spor Haberleri  / Skorer

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Djiku'nun, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdiği iddia edildi. Fenerbahçe ise başarılı oyuncunun bonservis bedelini belirledi. Ganalı oyuncunun 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı defans oyuncusu Djiku, performansıyla camianın gözüne girmeyi başardı. Ganalı oyuncunun Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'ndeki yüksek performansı Avrupa'nın büyük kulüplerinin de dikkatinden kaçmadı. Özellikle Ali Koç döneminde oyuncu satışlarından yüksek bonservis bedelleri kazanan Fenerbahçe'nin, Djiku'yu da yüksek bedellerle satabileceği öğrenildi.

10 MİLYON EURO'NUN ÜSTÜNDE SATILACAK

Skorer'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Djiku'nun takımda kalmasını istiyor. Kanarya'nın sadece teklif edilen rakamların cazip bir hale gelmesi durumunda oyuncunun satışına onay verilebileceği belirtiliyor. 10 milyonu geçebilir Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre ise; Fenerbahçe ile 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Djiku'nun piyasa değeri 10 milyon Euro civarında gösteriliyor. Başarılı oyuncuyu 10 milyon Euro'nun üstünde satacağı iddia edildi.

Fenerbahçeli Djiku, Avrupa devlerinin radarında! Yıldız oyuncu için bonservis bedeli belirlendi - 1. Resim

AVRUPA'NIN DEVLERİ PEŞİNDE

Gösterdiği performans ve istikrarlı yapısı ile Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken Djiku'ya dört kulübün birden talip olduğu iddia edildi. Djiku ile Lyon, Real Betis, Napoli ve Lazio'nun ilgilendiği bildirildi.

DJİKU'NUN PERFORMANSI

Djiku bu sezon 28 maçta Fenerbahçe formasını giydi. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncu 1 gol 2 asistle oynuyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Skorer
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