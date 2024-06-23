Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, Al-Shabab ile olan sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, Al-Shabab ile olan sözleşmesini uzattı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;nin eski hocası Vitor Pereira, Al-Shabab ile olan sözleşmesini uzattı

Spor Haberleri

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik adam Vitor Pereira, Al-Shabab ile olan sözleşmesini uzattı. Portekizli teknik adam 1 yıl daha Suudi Arabistan'da kalacak.

Geride bıraktığımız sezon ortasında Al-Shabab ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Vitor Pereira, Suudi Arabistan ekibinde kaldı.

1 YIL DAHA ARABİSTAN'DA

Sport Italia'nın geçtiği habere göre Portekizli teknik adam, Al-Shabab ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Vitor Pereira'nın aldığı birçok teklife rağmen Suudi ekibinin iddialı projesi karşısında ikna olduğu vurgulandı. Al-Shabab ile 15 maça çıkan 55 yaşındaki teknik adam 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi alarak maç başına 1.53 puan ortalaması yakaladı.

Düzenleyen:  - Spor
Rusya'da kilise, sinagog ve polise eş zamanlı saldırı! Ölü ve yaralı sayısı artıyorÇekya'nın yıldızı Patrick Shick, sakatlığı sebebiyle Türkiye maçında forma giyemeyecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Montella ve Arda Güler arasında ne yaşandı? İşte Türkiye'nin konuştuğu görüntülerin perde arkası - SporMontella ve Arda Güler arasında ne yaşandı?Çekya'nın yıldızı Patrick Shick, sakatlığı sebebiyle Türkiye maçında forma giyemeyecek - SporÇekya'nın gol makinesi sakatlandı!Eskrimde Erkek Kılıç Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu! Zafer Arda Güler'in ikonik sevinci ile kutlandı - SporErkek Kılıç Milli Takımı'ndan madalyaAltın madalya Türkiye'nin! Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Avrupa şampiyonu oldu - SporMilli yüzücü Kuzey Tunçelli, Avrupa şampiyonu olduNihat Kahveci'den milli futbolcuya tepki! 'Maşallah piknik yapıyor' - SporNihat Kahveci'den milli futbolcuya tepki! 'Maşallah piknik yapıyor'Galatasaray, Oğuz Aydın transferinde sona geldi! İmza an meselesi - SporGalatasaray, Oğuz Aydın transferinde sona geldi! İmza an meselesi
Sonraki Haber Yükleniyor...