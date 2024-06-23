Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, Al-Shabab ile olan sözleşmesini uzattı

Düzenleyen: Ahmet Polat 23 Haziran 2024 21:11 - Güncelleme: 23 Haziran 2024 21:14 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik adam Vitor Pereira, Al-Shabab ile olan sözleşmesini uzattı. Portekizli teknik adam 1 yıl daha Suudi Arabistan'da kalacak.