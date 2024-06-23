Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, Al-Shabab ile olan sözleşmesini uzattı
Düzenleyen: Ahmet Polat- Güncelleme:
Spor Haberleri
Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik adam Vitor Pereira, Al-Shabab ile olan sözleşmesini uzattı. Portekizli teknik adam 1 yıl daha Suudi Arabistan'da kalacak.
Geride bıraktığımız sezon ortasında Al-Shabab ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Vitor Pereira, Suudi Arabistan ekibinde kaldı.
1 YIL DAHA ARABİSTAN'DA
Sport Italia'nın geçtiği habere göre Portekizli teknik adam, Al-Shabab ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Vitor Pereira'nın aldığı birçok teklife rağmen Suudi ekibinin iddialı projesi karşısında ikna olduğu vurgulandı. Al-Shabab ile 15 maça çıkan 55 yaşındaki teknik adam 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi alarak maç başına 1.53 puan ortalaması yakaladı.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor