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Fenerbahçe'nin eski yıldızı için istenen rakam cep yaktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;nin eski yıldızı için istenen rakam cep yaktı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Elif Elmas için harekete geçen Torino, kiralık olarak takımda forma giyen ismi kadroya dahil etmek istiyor. RB Leipzig'in Makedon orta saha için istediği bonservis bedeli ortaya çıktı.

Seria A ekibi Torino'nun Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Eljif Elmas, performansıyla beğeni topluyor. Toplam 17 maçta çıkan isim 4 gol kaydederken, İtalyan kulübü Elmas'ın bonservisini almak için harekete geçti.

Tuttosport'ta yer alan habere göre; İtalyan kulübün 25 yaşındaki orta sahadan oldukça memnun ve bu nedenle Kuzey Makedonyalı futbolcunun bonservisini almak istiyor.

İSTENEN RAKAM 17 MİLYON EURO

Haberde, Bundesliga ekibi RB Leipzig'in Elif Elmas için 17 milyon euro bonservis bedeli istediği aktarıldı. Öte yandan Torino'nun bu transferi gerçekleştirmeyi çok istediği ancak bu ödemeyi yapmasının zor olduğu belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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