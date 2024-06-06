Fenerbahçe'nin yıldız adayı geleceği hakkında net konuştu! 'Kararımı çoktan verdim'

Adı son günlerde sıklıkla Fenerbahçe ile anılan Romelu Lukaku'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama geldi. Çalıştığı en iyi teknik direktörü açıklayan Belçikalı forvet, "Geleceğimle ilgili kararımı çoktan verdim, ne olacağını biliyorum" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesinin ardından dünyaca ünlü isimler Fenerbahçe ile anılıyor. Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı'nın, "Fenerbahçe'ye gelmez denilen oyuncuları getireceğiz" açıklamasının ardından sarı lacivertlilerin transfer gündemiyle ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. O iddialardan birisi de Belçikalı forvet Romelu Lukaku. Roma'daki kiralık sözleşmesinin ardından Chelsea'ye geri dönen Romelu Lukaku, yaz transfer döneminde en çok konuşulacak isimlerin başında geliyor. Belçikalı forvet geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

KARARIMI ÇOKTAN VERDİM

Romelu Lukaku, HLN'ye yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili kararını verdiğini söyledi. Deneyimli forvet, "Geleceğimle ilgili kararımı çoktan verdim, ne olacağını biliyorum" ifadelerini kullandı.

Lukaku sözlerinin devamında "Verdiğim kararı açıkladığım zaman herkes benimle aynı fikirde olacaktır. Ne zaman bir yerde kalmaya ya da ayrılmaya karar versem bunun doğru bir seçim olduğu ortaya çıktı" şeklinde konuştu.

LUKAKU EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRÜ AÇIKLADI

Daha sonra Romelu Lukaku'ya şu ana kadar çalıştığı en iyi teknik direktör soruldu. Belçikalı golcü "Şüphesiz" diyerek Antonio Conte'nin adını verdi.

Hatırlanacağı üzere Napoli dün yaptığı resmi açıklamayla teknik direktörlük görevine Antonio Conte'yi getirmişti. Lukaku "Teknik direktör geleceğini seçmede belirleyici bir faktör mü?" sorusuna ise "Evet, koçla ilişkim belirleyici. Bir kadınla olan ilişki gibi. Artık yürümüyorsa neden birlikte olalım ki?" dedi.