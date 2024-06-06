Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'nin yıldız adayı geleceği hakkında net konuştu! 'Kararımı çoktan verdim'

Fenerbahçe'nin yıldız adayı geleceği hakkında net konuştu! 'Kararımı çoktan verdim'

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;nin yıldız adayı geleceği hakkında net konuştu! &#039;Kararımı çoktan verdim&#039;

Spor Haberleri

Adı son günlerde sıklıkla Fenerbahçe ile anılan Romelu Lukaku'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama geldi. Çalıştığı en iyi teknik direktörü açıklayan Belçikalı forvet, "Geleceğimle ilgili kararımı çoktan verdim, ne olacağını biliyorum" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesinin ardından dünyaca ünlü isimler Fenerbahçe ile anılıyor. Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı'nın, "Fenerbahçe'ye gelmez denilen oyuncuları getireceğiz" açıklamasının ardından sarı lacivertlilerin transfer gündemiyle ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. O iddialardan birisi de Belçikalı forvet Romelu Lukaku. Roma'daki kiralık sözleşmesinin ardından Chelsea'ye geri dönen Romelu Lukaku, yaz transfer döneminde en çok konuşulacak isimlerin başında geliyor. Belçikalı forvet geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'nin transferdeki gözdesi geleceği hakkında net konuştu! 'Kararımı çoktan verdim' - 1. Resim

KARARIMI ÇOKTAN VERDİM

Romelu Lukaku, HLN'ye yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili kararını verdiğini söyledi. Deneyimli forvet, "Geleceğimle ilgili kararımı çoktan verdim, ne olacağını biliyorum" ifadelerini kullandı.

Lukaku sözlerinin devamında "Verdiğim kararı açıkladığım zaman herkes benimle aynı fikirde olacaktır. Ne zaman bir yerde kalmaya ya da ayrılmaya karar versem bunun doğru bir seçim olduğu ortaya çıktı" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin transferdeki gözdesi geleceği hakkında net konuştu! 'Kararımı çoktan verdim' - 2. Resim

LUKAKU EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRÜ AÇIKLADI

Daha sonra Romelu Lukaku'ya şu ana kadar çalıştığı en iyi teknik direktör soruldu. Belçikalı golcü "Şüphesiz" diyerek Antonio Conte'nin adını verdi.

Hatırlanacağı üzere Napoli dün yaptığı resmi açıklamayla teknik direktörlük görevine Antonio Conte'yi getirmişti. Lukaku "Teknik direktör geleceğini seçmede belirleyici bir faktör mü?" sorusuna ise "Evet, koçla ilişkim belirleyici. Bir kadınla olan ilişki gibi. Artık yürümüyorsa neden birlikte olalım ki?" dedi. 

Düzenleyen:  - Spor
Piyasalarda son dakika! İslam Memiş yatırımcılara ABD'yi işaret ederek tarih verdiYerli yatırımcının döviz hesabı, 2024’ün dibinde! Geçen hafta 4,35 milyar dolar daha satıldı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aziz Yıldırım'dan şok sözler: Ali Koç 'Gerekirse kavga edelim' dedi - Spor"Ali Koç 'Gerekirse kavga edelim' dedi"Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a sert sözler: Başkan olursan Mourinho ile nasıl çalışacaksın? - SporAcun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a sert sözlerFenerbahçe'de seçim gerginliği! Aziz Yıldırım kongreyi terk etti - SporAziz Yıldırım kongreyi terk ettiMilliler bir önceki turnuvayı unutamıyor! 2020 içimizde yara... - SporMilli yıldızlar bir önceki turnuvayı unutamıyorAziz Yıldırım rakibini korkaklıkla suçladı! "Koç lider değil başkan" - SporEzeli rakibe gönderme: Benim 6-0 hatıram varOkan Buruk boş mukaveleye imza attı! "Ne kadar kupa varsa almak istiyoruz" - SporOkan Buruk boş mukaveleye imza attı
Sonraki Haber Yükleniyor...