Fenerbahçe’ye teklif yağıyor! Transferin son günlerine doğru kapıyı çalanlar arttı

Crespo ve Pedro ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerin kadroda düşünmediği isimlerden Kent’e talip çıktı. Oosterwolde, Becao ve Samet için de resmî alıcılar masada...

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Kadroda derin bir temizlik çabasındaki Fenerbahçe biraz gecikmiş görünse de amacına ulaşmakta çok zorlanmayacak görünüyor.

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LAZİO'YU REDDETMİŞTİ

Sarı lacivertliler, yeni sezon planlamasında yer almayan Crespo ve Pedro’dan sonra Kent’le de vedalaşmaya hazırlanıyor. Fransız ekibi Nice, 27 yaşındaki İngiliz için resmî teklifte bulundu. Fenerbahçe anlaşmaya hazır. Ancak transferi geçen sezon devre arasında Lazio’ya gitmekten son anda vazgeçen Kent’in kararı netleştirecek.

KARAR MERCİİ MOURİNHO

Nice’in hedefindeki diğer Fenerbahçeli ise Samet Akaydin. Fransızlar, Kent’le beraber Samet’i de sarı lacivertlilerden istedi. Nice’in satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptığı Samet için son söz Mourinho’nun. Portekizli’nin yakından ilgilendiği millî savunmacının durumu Becao’yla da bağlantılı. Atalanta’nın teklif yaptığı Becao ayrılırsa Samet’in takımda kalması bekleniyor. Becao, giderse Samet’e vize çıkabilir. Fenerbahçe, Zajc, Krunic ve Cengiz’e gelen teklifleri de değerlendiriyor.

ALİ KOÇ'A PARA CEZASI

PFDK, Göztepe-F.Bahçe maçındaki olaylar sebebiyle İzmir ekibinin sahasını iki maç kapattı. F.Bahçe Başkanı Ali Koç’a akredite olmadığı alana (sahaya) girmesi sebebiyle 504 bin, yönetici Burak Kızılhan’a yine aynı sebepten 336 bin lira ceza verildi. Koç’u iterek düşüren Göztepe kulüp görevlisi Fatih Özkan’a ise 90 gün hak mahrumiyeti cezası kesildi.