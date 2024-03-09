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Fırtına ikinci yarıda esti! Trabzonspor, Karagümrük'ü 5 golle geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fırtına ikinci yarıda esti! Trabzonspor, Karagümrük&#039;ü 5 golle geçti

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 29.haftasında Trabzonspor sahasında Karagümrük'ü konuk etti. Ev sahibi takım karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Geriye düştüğü maçı 5-1 kazanan bordo-mavililer puanını 49'a yükseltti. Trabzonspor'un gollerini Enis Bardhi, Davide Biraschi (kendi kalesine), Trezeguet, Nicolas Pepe ve Umut Bozok kaydetti.

Fatih Karagümrük'ün tek golünde ise ağları Markao havalandırdı.

PEPE VE TREZEGUET MAÇA DAMGA VURDU

Nicolas Pepe ve Trezeguet, karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

İÇ SAHADA GALİBİYET SERİSİ

Trabzonspor, Fatih Karagümrük karşısında kazanarak iç sahadaki galibiyet serisini sürdürdü.

Bordo-mavililer Hatayspor ve Adana Demirspor'un ardından Fatih Karagümrük'ü de mağlup edip iç sahada üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

Sahadan yenilgiyle ayrılan Fatih Karagümrük ise ligde üst üste dördüncü kez puan kaybetti. İstanbul ekibi bu süreçte iki beraberlik ve iki yenilgi aldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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