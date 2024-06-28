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Haberler > Spor > Formula 1 Avusturya Grand Prix'i ele turunda Verstappen Lando Norris'i 0.093 saniye ile geçti

Formula 1 Avusturya Grand Prix'i ele turunda Verstappen Lando Norris'i 0.093 saniye ile geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Formula 1 Avusturya Grand Prix&#039;i ele turunda Verstappen Lando Norris&#039;i 0.093 saniye ile geçti
Formula1, Haber

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Formula 1 Dünya Şampiyonası Avusturya Grand Prix'i öncesinde yapılan ele turunda zafer Max Verstappen'in oldu. Verstappen turu Lando Norris'in 0.093 saniye ile önünde bitirdi.

Formula 1 Dünya Şampiyonası Avusturya Grand Prix'sindeki sprint eleme turunu, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

Formula 1 Avusturya Grand Prix'i ele turunda Verstappen Lando Norris'i 0.093 saniye ile geçti - 1. Resim

Sezonun 11. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint eleme turunda Hollandalı pilot, turu en yakın rakibi Lando Norris'in 0.093 saniye önünde ilk sırada bitirdi.

Formula 1 Avusturya Grand Prix'i ele turunda Verstappen Lando Norris'i 0.093 saniye ile geçti - 2. Resim

F1 AVUSTURYA GRAND PRİX'SİNDE SPRİNT YARIŞI NE ZAMAN?

Formula 1 Avusturya Grand Prix'sinde sprint yarışı, yarın TSİ 13.00'te gerçekleştirilecek.

Formula 1 Avusturya Grand Prix'i ele turunda Verstappen Lando Norris'i 0.093 saniye ile geçti - 3. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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