Formula 1 Avusturya Grand Prix'i ele turunda Verstappen Lando Norris'i 0.093 saniye ile geçti

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 28 Haziran 2024 21:25 - Güncelleme: 28 Haziran 2024 21:33 - Güncelleme:

Formula1, Haber

Spor Haberleri / Anadolu Ajansı

Formula 1 Dünya Şampiyonası Avusturya Grand Prix'i öncesinde yapılan ele turunda zafer Max Verstappen'in oldu. Verstappen turu Lando Norris'in 0.093 saniye ile önünde bitirdi.