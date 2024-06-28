Formula 1 Avusturya Grand Prix'i ele turunda Verstappen Lando Norris'i 0.093 saniye ile geçti
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Formula 1 Dünya Şampiyonası Avusturya Grand Prix'i öncesinde yapılan ele turunda zafer Max Verstappen'in oldu. Verstappen turu Lando Norris'in 0.093 saniye ile önünde bitirdi.
Formula 1 Dünya Şampiyonası Avusturya Grand Prix'sindeki sprint eleme turunu, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.
Sezonun 11. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint eleme turunda Hollandalı pilot, turu en yakın rakibi Lando Norris'in 0.093 saniye önünde ilk sırada bitirdi.
F1 AVUSTURYA GRAND PRİX'SİNDE SPRİNT YARIŞI NE ZAMAN?
Formula 1 Avusturya Grand Prix'sinde sprint yarışı, yarın TSİ 13.00'te gerçekleştirilecek.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı