Fransa'da İslam düşmanlığı büyüyor! Hedefte Müslüman futbolcular var

Fransa Futbol Federasyonu, Ramazan ayı boyunca maç sırasında oruç açmak için mola verilmesine izin vermeyecek. Fransa'da bu uygulama geçen sezon başlamıştı.

Fransa'da, İslam karşıtlığı sürüyor. Son olarak birçok Müslüman futbolcunun forma giydiği Fransa Ligi'nde, oruç tutan futbolcularla ilgili karar çıktı. Maç oynanırken futbolcuların oruç açmasını engelleyen karar tepki çekti.

ORUÇ ARASINA İZİN VERİLMEYECEK

RMC Sport'un haberine göre, Fransa Futbol Federasyonu, Ramazan ayı boyunca maç sırasında oruç açmak için mola verilmesine izin vermeyecek.

GEÇEN YIL YASAKLANMIŞTI

Fransa Futbol Federasyonu Federal Hakem Komisyonu geçen yıl da yetkililere gönderdiği e-mailde, futbolcuların sıvı tüketmek ya da yemek yiyerek orucunu açmalarına izin vermek için maçlarda mola vermesini yasaklamıştı.