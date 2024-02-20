Futbol dünyasını yıkan haber! Almanların efsanesi Andreas Brehme hayatını kaybetti

Son dakika spor haberi: Almanya Milli Futbol Takımı'nın efsanevi oyuncularından Andreas Brehme, 63 yaşında hayatını kaybetti.

1990 Dünya Kupası’nda Almanya Milli Takımı'nı şampiyon yapan Andreas Brehme, 63 yaşında hayatını kaybetti.

ALMANLARIN FUTBOL EFSANESİ HAYATINI KAYBETTİ

Almanların efsanesi Andreas Brehme, 63 yaşında kalp krizinden dolayı hayatını kaybetti. Brehme Arjantin ile oynanan 1990 Dünya Kupası Finali'nde 85. dakikada attığı penaltı golüyle kupayı kazanan golle hafızalara kazınmıştı.

ANDREAS BREHME KİMDİR?

Almanya'nın İtalya 1990 Dünya Kupası sahibi, 1986 Meksika Dünya Kupası ve 1992 Avrupa Futbol Şampiyonası finalisti, 1988 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalisti efsane kadrosunun değişmez sol beki.

1984-94 yılları arasında 86 kez Alman milli takımının formasını giyerken, 4'ü Dünya Kupası finallerinde olmak üzere 8 gol attı. Kaiserslautern, Bayern Münih ve Inter'de forma giymiş, defansta oynamasına karşın toplam 481 maçta 65 kez ağları havalandırdı. Kariyeri boyunca 2 Alman Ligi, 1 İtalyan Ligi, 1 UEFA Kupası ve 1 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.