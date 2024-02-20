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    Futbol dünyasını yıkan haber! Almanların efsanesi Andreas Brehme hayatını kaybetti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Futbol dünyasını yıkan haber! Almanların efsanesi Andreas Brehme hayatını kaybetti
    Son Dakika Spor Haberi, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Son dakika spor haberi: Almanya Milli Futbol Takımı'nın efsanevi oyuncularından Andreas Brehme, 63 yaşında hayatını kaybetti.

    1990 Dünya Kupası’nda Almanya Milli Takımı'nı şampiyon yapan Andreas Brehme, 63 yaşında hayatını kaybetti. 

    ALMANLARIN FUTBOL EFSANESİ HAYATINI KAYBETTİ

    Almanların efsanesi Andreas Brehme, 63 yaşında kalp krizinden dolayı hayatını kaybetti. Brehme Arjantin ile oynanan 1990 Dünya Kupası Finali'nde 85. dakikada attığı penaltı golüyle kupayı kazanan golle hafızalara kazınmıştı. 

    Futbol dünyasını yıkan haber! Almanların efsanesi Andreas Brehme hayatını kaybetti

    ANDREAS BREHME KİMDİR?

    Almanya'nın İtalya 1990 Dünya Kupası sahibi, 1986 Meksika Dünya Kupası ve 1992 Avrupa Futbol Şampiyonası finalisti, 1988 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalisti efsane kadrosunun değişmez sol beki.

    Futbol dünyasını yıkan haber! Almanların efsanesi Andreas Brehme hayatını kaybetti

    1984-94 yılları arasında 86 kez Alman milli takımının formasını giyerken, 4'ü Dünya Kupası finallerinde olmak üzere 8 gol attı. Kaiserslautern, Bayern Münih ve Inter'de forma giymiş, defansta oynamasına karşın toplam 481 maçta 65 kez ağları havalandırdı. Kariyeri boyunca 2 Alman Ligi, 1 İtalyan Ligi, 1 UEFA Kupası ve 1 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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