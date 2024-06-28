Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Barış Alper ve Oğuz Aydın...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyon takımı bozmak istemediklerini ifade ederek, "Herhangi bir oyuncumuz ile ilgili teklif gelmedi. Çok zor bir sezon olacak. Güç kaybetmeyi düşünmüyoruz. Aksine takımı daha da güçlendireceğiz" dedi.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve yeni sezon için Okan Buruk yönetiminde çalışmalarına hız veren Galatasaray'da transfer gündemi oldukça yoğun geçiyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, forma sponsorluk anlaşmasının imza töreninde sarı kırmızılı takıma dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Özbek, "Şampiyon takımı bozmak istemiyoruz. Herhangi bir oyuncumuz ile ilgili teklif gelmedi. Çok zor bir sezon olacak. Güç kaybetmeyi düşünmüyoruz. Aksine takımı daha da güçlendireceğiz" dedi.

Özbek'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"Bu benim 5 veya 6. transfer dönemim. Transferde beklentiler var. En iyi transferleri yapmak ve en kuvvetli takımı kurmak hedefimiz."

"Oğuz Aydın, uzun yıllar Türk futboluna, milli takıma hizmet edebilecek bir isim ve gündemimizde olabilecek bir futbolcu."

"Barış Alper bizim değerli bir oyuncumuz. Bu seneki transfer politikamızda şampiyon takımı bozma niyetinde değiliz."

"3 Temmuz'da sezonu Kemerburgaz'da açacağız, sezonun kalan kısmında da Kemerburgaz'da olacağız. Florya'yı artık boşaltmamız gerekiyor."

"Bizim Bankalar Birliği anlaşmasından bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Bunun için de projeler yaptık. Florya, önemli projelerden biri. Florya’nın bir şekilde imar edilmesi gerekiyor. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak bizim en büyük hedeflerimizden biri."