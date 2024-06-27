Galatasaray, LASK Linz kulübüyle stratejik partnerlik anlaşması imzaladı

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Haziran 2024 20:42 - Güncelleme: 27 Haziran 2024 20:45 - Güncelleme:

Galatasaray, Hazırlık Maçı, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Avusturya ekibi LASK Linz ile stratejik partnerlik için anlaşma sağlandığını açıkladı. Bu anlaşmaya göre hazırlık maçları, turnuvalar, oyuncu izleme gibi konularda iki kulüp arasında iş birliği yapılacak.