Galatasaray, LASK Linz kulübüyle stratejik partnerlik anlaşması imzaladı
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Galatasaray, Avusturya ekibi LASK Linz ile stratejik partnerlik için anlaşma sağlandığını açıkladı. Bu anlaşmaya göre hazırlık maçları, turnuvalar, oyuncu izleme gibi konularda iki kulüp arasında iş birliği yapılacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İKİ TAKIM HAZIRLIK MAÇI YAPACAK
“Galatasaray Futbol A Takımı, iş birliğinin ilk adımı olarak 11 Temmuz - 27 Temmuz arasında LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Summer Series Upper Austria’nın açılış maçında LASK ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele 11 Temmuz 2024 tarihinde TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena’da oynanacak. Summer Series Upper Austria programı ve diğer detaylar yakın zamanda açıklanacak.”
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi