Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı muhtemel ilk 11’ler! GS FB muhtemel 11’de kimler var?

28 Aralık 2023 17:05 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 17:06

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı muhtemel 11! 29 Aralık Cuma günü oynanacak Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı 11’leri henüz belli değil. Ancak muhtemel 11’ler aşağı yukarı belli oldu. İşte Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı muhtemel ilk 11’leri!

GALATASARAY FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11’LER

Galatasaray – Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri şu şekildedir:

Galatasaray’ın muhtemel 11’i: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdulkerim, Barış Alper, Kaan Ayhan, Torreira, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Serdar Aziz, Ferdi, Fred, Crespo (İsmail), İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

GALATASARAY – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Süper Lig şampiyonu sarı-kırmızılılar ile Türkiye Kupası şampiyonu sarı-lacivertliler, yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacak. Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) yapılacak maç, TSİ 20.45'te başlayacak.

SON FENERBAHÇE – GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray ile Fenerbahçe, 5 gün aradan sonra ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda karşılaşan iki takım, yarın bir kez daha mücadele edecek. Kazanan takım, 17. Süper Kupa'yı müzesine götürecek.

Ligdeki derbi 0-0 sona ermişti.

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile yaptığı son 10 karşılaşmada üstünlük kurdu.

İki takım arasında tamamı Süper Lig'de yapılan müsabakalarda Galatasaray 4, sarı-lacivertliler ise 2 galibiyet alabildi. Dört derbi ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu mücadelelerin 6'sında kalesini gole kapatmayı başaran Galatasaray, attığı 12 gole karşılık kalesinde 6 gol gördü.

FRED OYNAYACAK MI?

Sarı-lacivertli takımda Turkcell Süper Kupa finalinde sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc forma giyemeyecek.

Grip nedeniyle ligde oynanan Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakan Serdar Aziz, İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda sahada olacak.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak.

Mondihome Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 3 maç ceza alan Brezilyalı oyuncu, cezasını ligde çekeceği için Riyad'da takımdaki yerini alabilecek.

GALATASARAY’DA EKSİKLER KİMLER?

Sarı-kırmızılı takımda 3 futbolcu forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, göğüs kası yırtılması nedeniyle ameliyat edilen Sergio Oliveira ve ağrıları bulunan Hakim Ziyech yarınki karşılaşmada sahadaki yerini alamayacak.