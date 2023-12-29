Galatasaray Fenerbahçe uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul’a havalimanına inecek? GS FB uçakları saat kaçta gelecek?

29 Aralık 2023 21:51 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 21:57

Galatasaray Fenerbahçe ne zaman İstanbul’a dönecek? Bugün oynanması planlanan Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçının iptalinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe uçağı İstanbul’a dönüyor. İstanbul’da takımı karşılamaya gitmeye hazırlanan taraftarlar uçaklar ne zaman, saat kaçta İstanbul’a inecek merak ediliyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE UÇAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA İSTANBUL’A İNECEK?

Süper Kupa'nın iptal edilmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi Türkiye'ye doğru yola çıktı. Fenerbahçe ve Galatasaray kafilesi uçaklarının gece geç saatlerde İstanbul'da olması bekleniyor.

MAÇ NEDEN İPTAL OLDU?

Turkcell Süper Kupa maçının seremonisinde İstiklal Marşı okunacak ve statta Türk bayrakları yer alacaktı ancak Suudi yetkililer Fenerbahçe'nin sahaya Atatürk'ün dünyaca ünlü "Yurtta sulh cihanda sulh" sözlerinin yazıl olduğu pankartla çıkmasına izin vermedi.

Aynı şekilde Galatasaraylı futbolcuların da sahaya Atatürk tişörtleriyle çıkmasına engel olundu. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray camiası da bunları kabul edilemez bulup maça çıkmadı.

ERDEN TİMUR’DAN SÜPER KUPA HAKKINDA AÇIKLAMA?

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, "Artık ülkeye dönme kararı aldık, ortak açıklama yapılacak." açıklaması yaptı.

Öte yandan birçok kulüpten Süper Kupa'nın kendi statlarında oynanması yönünde çağrı geldi.