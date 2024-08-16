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Galatasaray genel sekreteri Fener’e taş attı: O müziği biz dinleriz!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray genel sekreteri Fener’e taş attı: O müziği biz dinleriz!

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

G.Saray Genel Sekreteri Eray Yazgan “Mourinho’ya cevap verecek değiliz. Geçen seneyi de çirkin bir provokasyonla kapatmışlardı. Biz Şampiyonlar Ligi müziğini Young Boys maçında keyifle dinleyeceğiz!” dedi.

ALİ NACİ KÜÇÜK -  G.Saray Genel Sekreteri Eray Yazgan, gündemdeki konularla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Mourinho’nun açıklamalarına yönetim olarak sessiz kalmalarıyla ilgili yoruma “Biz rakip takımın hocasıyla alakalı yorum yapacak değiliz.

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İcardi’nin de ona cevap verdiğini düşünmüyorum, soru üzerine kendi hissiyatını paylaşmıştır. Geçen seneyi çirkin bir provokasyonla tamamlamışlardı. Bu yıl da sosyal medya trolleriyle çalışmalar başlattılar. Bu şekilde başarı elde etmek istiyorlar. Eğer gerçekten başarı istiyorlarsa bizi izlesinler” ifadelerini kullandı. 

Önce aynaya bakarız

Konya deplasmanı öncesi Hazreti Mevlana’nın “Ne kadar gayret göstersen, ne kadar iltifat etsen, ne yaparsan yap, ne teraziyi ne de aynayı yanıltamazsın...” sözünü hatırlatan Yazgan “Biz Galatasaray’ız. Önce kendimize bakarız, sonra zirveye oynarız. Biz, Young Boys deplasmanında büyük bir keyifle Şampiyonlar Ligi müziğini dinleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Görev bölümü yaptıklarını da belirten Yazgan, “A Takımdan sorumlu başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, UEFA ve TFF’den sorumlu ikinci başkan Metin Öztürk olacak” bilgisini verdi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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