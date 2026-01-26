Anadolu Ajansı
Galatasaray'da yeni transfer takımla ilk antrenmanına çıktı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da yeni transfer Yaser Asprilla, takımla ilk idmanına çıktı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında 28 Ocak Çarşamba günü İngiltere temsilcisi Manchester City ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.7
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik organizasyonlarla tamamlandığı aktarıldı.
Sarı kırmızılılarda yeni transfer Yaser Asprilla, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.
Galatasaray, yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve İngiltere'nin Manchester kentine hareket edecek.
