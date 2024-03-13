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Haberler > Spor > Galatasaray'dan Ali Koç'a sert cevap! 'Tüm yalanlarını kamuoyuna anlatmak birinci vazifemizdir'

Galatasaray'dan Ali Koç'a sert cevap! 'Tüm yalanlarını kamuoyuna anlatmak birinci vazifemizdir'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;dan Ali Koç&#039;a sert cevap! &#039;Tüm yalanlarını kamuoyuna anlatmak birinci vazifemizdir&#039;
Galatasaray, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Ali Koç'un basın toplantısına cevap olarak açıklama yayınladı. Açıklamada, "gözünü kırpmadan yalan söyleyen bu kişinin tüm yalanlarını kamuoyuna anlatmak birinci vazifemizdir." ifadesi dikkat çekti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün düzenlediği basın toplantısında Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve Galatasaray hakkında flaş açıklamalarda bulundu.  Sarı-kırmızılı ekip, Koç'un "Galatasaray kul hakkı yemekten çekinmez ve Galatasaray Türk futbolu için beka sorunu" sözlerine şöyle cevap verdi:

PSİKOLOJİDE YANSITMA

Kişinin sahip olduğu olumsuz duygularını ve kabul edilemez özelliklerini, karşısındakinde varmış gibi yaptığı savunma mekanizmasıdır. TFF ve hakemler tarafından sürekli kollanarak, lehine verilen son saniye haksız penaltılar ve kırmızı kartlarla rakiplerinin puanlarını çalıp, kaygı ve korkuyla herkesi sindirmeye çalışan; daha 3 gün önce haksız hakem kararlarıyla kazanmasına rağmen, sürekli mağdur edebiyatı yapanların, mahcup olup sessiz kalması gerekirken; kazanmak için her yol mübah anlayışıyla, Trabzonspor maçında puanları bir kez daha gasp etmek için yaptığı, yalan ve iftiralarla dolu açıklamalarını onlar adına utanarak esefle izledik. Gözünü kırpmadan yalan söyleyen bu kişinin tüm yalanlarını kamuoyuna anlatmak birinci vazifemizdir."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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