Galatasaray'ı en az 10 yıl götürecek Derrick Köhn hayırlı olsun!

Galatasaray, Gana asıllı Alman sol bek Derrick Köhn ile anlaşmaya vardı. Hamburg ve Bayern Münih alt yapısında oynayan 25 yaşındaki futbolcu için Sarı Kırmızılı kulübün Hannover'e 3 milyon euro bonservis ödeyeceği iddia edildi.

Uzun yıllardır sol bek problemi yaşayan Galatasaray nihayet aradığı potansiyeli Almanya'da buldu.

Sarı-kırmızılılar, bir süredir gündemde olan Derrick Köhn'ün transferi için Hannover 96 ile anlaşma sağladı. 25 yaşındaki futbolcunun bu gece Galatasaray için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Galatasaray, Köhn'ü satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katacak. 25 yaşındaki futbolcu için yapılan anlaşmada satın alma maddesi ise 3-3.5 milyon euro bandında.

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ KÖHN KİMDİR?

Doğum tarihi: 4 Şubat 1999 (25 yaşında)

Uyruk: Alman

Boy: 1.8 m (5 ft 11 in)

Mevcut kulüp: Hannover 96 (#18 / Defans)

Önceki kulüpler: Bayer Leverkusen II, Willem II, Hamburger SV

Mevki: Defans (Sağ bek, Orta saha)

KÖHN'ÜN OYNADIĞI TAKIMLAR

* Derrick Köhn, futbol kariyerine Bayer Leverkusen'in altyapısında başladı.

* 2018 yılında Bayer Leverkusen II'ye yükseldi ve burada 2 sezon boyunca oynadı.

* 2020 yılında Hollanda kulübü Willem II'ye transfer oldu.

* 2022 yılında Willem II ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra Hannover 96'ya transfer oldu.

* Köhn, Almanya U-19 ve U-20 milli takımlarında forma giydi.

STİLİ VE OYUN TARZI

* Köhn, hem sağ bek hem de orta saha bekleyebilen çok yönlü bir defans oyuncusu olarak bilinir.

* Güçlü müdahaleleri, hava toplarındaki hakimiyeti ve hızıyla öne çıkar.

KÖHN'ÜN İSTATİSTİKLERİ

* 2022/23 sezonunda Hannover 96 formasıyla 28 lig maçında 2 gol ve 2 asist üretti.

* Kariyeri boyunca toplamda 124 lig maçında 5 gol ve 4 asist üretti.