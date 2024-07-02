Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Türk taraftarlarla buluştu! Almanya mehteranla inledi

Düzenleyen: Ahmet Polat 2 Temmuz 2024 20:15 - Güncelleme: 2 Temmuz 2024 21:06 - Güncelleme:

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Spor Haberleri

A Milli Takım'ın, Avusturya ile karşılaşacağı maç öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk taraftarlarla bir araya geldi. Daha sonra taraftarlar maçın oynanacağı Leipzig Stadı'na mehteran eşliğinde yürüdü.