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Haberler > Spor > Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Türk taraftarlarla buluştu! Almanya mehteranla inledi

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Türk taraftarlarla buluştu! Almanya mehteranla inledi

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Avrupa Şampiyonası, Türkiye, Osman Aşkın Bak, Haber

Spor Haberleri

A Milli Takım'ın, Avusturya ile karşılaşacağı maç öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk taraftarlarla bir araya geldi. Daha sonra taraftarlar maçın oynanacağı Leipzig Stadı'na mehteran eşliğinde yürüdü.

Avrupa Şampiyonası son 16 mücadelesinde Türkiye, Avusturya ile karşılaşacak. Leipzig şehrinde oynanacak maça Türk taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Almanya sokakları kırmızı-beyaz renklere büründü. 

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Türk taraftarlarla buluştu! Almanya mehteranla inledi - 1. Resim

GENÇLİK VE SPOR BAKANI TARAFTARLARLA BULUŞTU

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Leipzig Şehir Meydanında Türk taraftarlar ile bir araya geldi. 

Bak, Türk taraftarlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Türk taraftarlarla buluştu! Almanya mehteranla inledi - 1. Resim

Leipzig Şehir Meydanında buluşan Türk taraftarlar, müsabaka öncesi tezahüratlar eşliğinde karşılaşmanın oynanacağı Leipzig Stadı'na yürüdü.

 

Düzenleyen:  - Spor
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