Hasan Arat, Kulüpler Birliği Başkanı olacak mı? Toplantı çıkışı açıkladı

Kulüpler Birliği Vakfı'nın gündemi yeni seçilecek başkan. Mevcut Başkan Ali Koç, "Artık taze bir kana ihtiyaç var." diyerek aday olmayacağını duyurdu. Toplantı sonrası konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ise adaylık hakkında açıklama yaptı.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanının belirlenmesi için yapılan toplantı sona erdi. Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Süper Lig'de yer alan diğer kulüplerin başkan ya da temsilcileri katıldı.

ARTIK TAZE BİR KANA İHTİYAÇ VAR

Toplantı sonrası konuşan Ali Koç, başkanlık kararı hakkında toplantıya katılan herkesten görüşlerinin alındığını ifade ederek, gelecek hafta yeni başkanın seçileceğini söyledi.

Başkanlık görevini sürdürme ihtimali hakkında ise Koç, "Benim ikinci dönemim. Bence Kulüpler Birliği Vakfında artık taze bir kana ihtiyaç var. O yüzden gelecek hafta yeni başkanımızı açıklayacağız." dedi.

Başkanlık için öne çıkan isimler hakkında ise Ali Koç, "Konuştuğumuz isimler üzerinde onların da ricasıyla hiç bir ismin telaffuz edilmemesinin uygun olacağına karar verildi." ifadelerini kullandı.

ÖNCELİĞİM BEŞİKTAŞ

Toplantı sonrası konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ise "Beni aday gösteren adaylar oldular ama önceliğim Beşiktaş." diye konuştu.