HDP'li Ferhat Encü'den Portekiz maçında tepki çeken paylaşım! Siyasiler sessiz kalmadı

A Milli Futbol Takımımızın Portekiz ile karşılaştığı maç esnasında eski HDP Milletvekili Ferhat Encü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük tepki topladı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) Gürcistan galibiyeti ile başlayan A Milli Futbol Takımı, ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın gollerini 21. dakikada Bernardo Silva, 29. dakikada Samet Akaydin (kendi kalesine) ve 56. dakikada Bruno Fernandes atarken, bu sonuçla birlikte 6 puana ulaşan Portekiz grup liderliğini ele aldı.

HDP'Lİ VEKİLDEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Maç sırasında 26. Dönem Şırnak HDP Milletvekili Ferhat Encü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. Encu yaptığı paylaşımda "Biji Portekiz" (Yaşa Portekiz) ifadelerini kullandı.

Büyük tepki toplayan paylaşım 10 milyona yakın görüntüleme aldı. Vatandaşlar kadar siyasi isimler de Encü'ye tepki gösterdi.

DESTİCİ: VATANSIZ İT!

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Encü'nün paylaşımına sessiz kalmayan isimlerden oldu.

Destici, "Terörist-hain köpekler vatan sizden ne bekler! Bu devletin ekmeğini yiyeceksin ama başkasının kılıcını sallayacaksın.

Vatansız it! Defol Portekiz’e... Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerini kullandı.

"PKK-DEM SÜRÜCÜ VATAN HAİNİDİR"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Encü'nün skandal paylaşımına "Sen vatansızsın, sen ahlaksızsın!" diyerek tepki gösterdi.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Encü'ye tepki göstererek, "İşte şerefsizce bir tavır daha. TBMM üyesi ol, bu milletin vergileri ile maaş al sonra yaşasın Portekiz diye X at. PKK-DEM sürüsü vatan hainidir. Türkiye'nin düşmanı alçaklar sürüsüdür. Bunlar ile açık- kapalı ittifak yapmak ihanete ortak olmak demektir" ifadelerini kullandı.

"BU KADAR SATILIK, BU KADAR TÜRKİYE DÜŞMANI İŞTE"

AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı da Encü'ye tepki göstererek, "DEM Partisi milletvekilleri ve birçok mensubu bu kadar satılık, bu kadar Türkiye düşmanı işte. Böylesi bir haysiyetsizlik…" dedi.

Bir paylaşım daha yapan Ayvalı, "DEAŞ, FETÖ neyse PKK odur. PKK neyse DEM Partisi odur. DEM Partisi Türkiye düşmanıdır. Terör örgütünün uzantısıdır. DEM Partisi kadroları vatansız hainler güruhudur" ifadeleri ile tepkisini dile getirdi.