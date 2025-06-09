Herkes hangi takıma gideceğini merak ediyordu! Cristiano Ronaldo bizzat açıkladı

Takımıyla sözleşmesi sona eren Cristiano Ronaldo, geleceğiyle ilgili dedikodulara son vererek kariyerine hangi takımda devam edeceğini resmen açıkladı. İşte detaylar...

İki buçuk yıldır formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile sözleşmesi sona eren Cristiano Ronaldo'nun adı birçok büyük kulüple anılmış ancak yıldız isim bu söylentiler karşısında sessizliğini korumayı tercih etmişti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılacak bir takıma transfer olabileceği konuşulan Ronaldo, bu iddiayı yalanlamış ancak geleceğine dair net bir bilgi paylaşmamıştı. Ronaldo, Uluslar Ligi'nde şampiyon oldukları maçın ardından verdiği röportajda geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu.

KENDİ AĞZIYLA AÇIKLADI

Dünyaca ünlü futbolcu, kendisine yöneltilen "Gelecek sezon Al Nassr'da oynamaya devam edecek misin?" sorusuna "Neredeyse hiçbir şey değişmeyecek. Al Nassr'da oynamaya devam edeceğim" cevabını verdi.

Al-Nassr ile toplam 105 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 93 gol ve 19 asistlik istatistik yakaladı.