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Hollanda'da 9.sıradan başlayan Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ikinci yarışta birinci oldu

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Hollanda&#039;da 9.sıradan başlayan Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ikinci yarışta birinci oldu

Spor Haberleri

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 3.ayağı olan Hollanda'da zirveye uçtu.

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda'da düzenlenen 3. ayağının ikinci yarışında Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 9.cepte başladığı yarışta birinci oldu. 

TT Assen Pisti'nde 21 tur üzerinden yapılan yarışta ROKiT BMW sporcusu Razgatlıoğlu, bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçerek podyumun ilk basamağında yer aldı.

Hollanda'da 9.sıradan başlayan Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ikinci yarışta birinci oldu - 1. Resim

Hollanda'daki ilk yarışta ise ikinci olan Red Bull sporcusu Toprak, genel klasmanda 117 puana ulaşarak ikinci sıraya çıktı.

 
Düzenleyen:  - Spor
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