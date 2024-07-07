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Hollandalı yıldız van Dijk, Barış Alper Yılmaz'a övgüler yağdırdı! 'Hiç durmuyor'

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Hollandalı yıldız van Dijk, Barış Alper Yılmaz&#039;a övgüler yağdırdı! &#039;Hiç durmuyor&#039;

Spor Haberleri

Hollanda'nın deneyimli stoperi Virgil van Dijk, Türkiye maçı sonrası Barış Alper Yılmaz'a övgüler yağdırdı. van Dijk, "Barış Alper Yılmaz sürekli koşuyor. Hiç durmuyor." ifadelerini kullandı.

EURO 2024 çeyrek final maçında A Milli Takım, Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya çeyrek final aşamasında veda etti. Hollanda'nın deneyimli stoperi Virgil van Dijk, maçın ardından açıklamalar yaptı. Hollandalı yıldız, turnuva boyuncu gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz'a övgüler yağdırdı.

van Dijk şu ifadeleri kullandı:

BİZİ ÇOK ZORLADI GERÇEKTEN

"Barış Alper Yılmaz sürekli koşuyor. Hiç durmuyor. Her savunmacı için çok zordur. Bizi çok zorladı gerçekten. Gol atamadı ama çok önemli bir futbolcu."

Hollandalı yıldız van Dijk, Barış Alper Yılmaz'a övgüler yağdırdı! 'Hiç durmuyor' - 1. Resim

ARDA GÜLER'İN GÜZEL PASIYLA GOL GELDİ

"İlk yarı birbirinden farklıydı. İyi başladık, topa sahip olduk. Türkiye biraz geride kalmıştı. Sonrasında Türkiye golü attı. Arda Güler'in çok güzel bir pasıyla geldi gol. Biz daha sonrasında sakin kaldık, ikinci yarıya başladık. Çok çalıştık ama neticesinde de sonucu aldık."

Düzenleyen:  - Spor
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