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Haberler > Spor > İlkay bombası! G.Saray geçen sezon başından beri almak istediği yıldız oyuncuyla ilk görüşmesini yaptı

İlkay bombası! G.Saray geçen sezon başından beri almak istediği yıldız oyuncuyla ilk görüşmesini yaptı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İlkay bombası! G.Saray geçen sezon başından beri almak istediği yıldız oyuncuyla ilk görüşmesini yaptı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

M. City ile sözleşmesi haziran ayında bitecek olan İlkay Gündoğan dün İstinye Park’ta sarı kırmızılılarla masaya oturdu. F.Bahçe Başkanı Ali Koç da Türk asıllı Alman millî yıldızın peşinde

TAHİR KUM - G.Saray’da geçen sezon da gündeme gelen İlkay Gündoğan önceki gün sessiz sedasız İstanbul’a geldi. Alman millî futbolcunun G.Saraylı yöneticilerle İstinye Park’ta bir görüşme yaptığı belirtildi.

G.SARAY'DA OYNARIM!

Dries Mertens’in ayrılığıyla birlikte bu bölgeyi dolduracak kalitede bir futbolcu arayan sarı kırmızılıların İlkay için yoğun çaba harcadığı gelen haberler arasında. G.Saraylı olduğunu daha önce açıklayan futbolcu da, “Türkiye’ye gelirsem G.Saray’da oynarım” sözlerini kullanmıştı.

CİTY İZİN VERECEK

Barcelona’dan Premier Lig ekibi Manchester City’ye transfer olan futbolcunun 1+1 yıllık sözleşmesi vardı. Fakat City’nin, İlkay Gündoğan’ın Galatasaray’a gitmek istemesi hâlinde sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağı ve oyuncunun sarı kırmızılı takıma transferine izin vereceği biliniyordu. İlkay’ın bugün de G.Saraylı yöneticilerle yapacağı görüşmeler sonrası Barcelona’ya döneceği belirtildi. Son pürüzler giderilirse 34 yaşındaki futbolcuyla iki yıllık sözleşme yapılacak.

FENER TEKLİF YAPACAK

İlkay için F.Bahçe’nin de girişimi var. Başkan Ali Koç’un bu transferle tarihî rakibine hem çalım atmak, gelecek sezon için ve beklenen seçimler öncesinde de camiayı morallendirmek istediği belirtildi. Ali Koç’un futbolcuya teklife hazırlandığı ifade edildi. Bilindiği gibi İlkay, Koç’a ait Ford reklamlarında oynuyor. Gündoğan, 2023 yılında M. City’den Barcelona’ya transfer olmuş, Katalan ekibi maaş ödeme zorluğu yaşayınca Ada’ya dönüş yapmıştı.

GÜNDOĞAN'A BÜYÜK ONUR 

Almanya Millî Takımı’nın eski kaptanı Türk asıllı İlkay Gündoğan’ın, toplumsal uyuma yönelik özel hizmetlerinden dolayı bu yıl Mevlüde Genç Madalyası’na layık görüldüğü belirtildi. Yapılan açıklamada İlkay’ın uzun bir süredir nefrete, dışlanmaya ve ırkçılığa karşı mücadele ettiği ve topluma bu yönde mesajlar verdiği kaydedildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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