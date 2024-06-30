İngiltere çeyrek finalde! Slovakya'nın hayalleri 90+5'te yıkıldı
Düzenleyen: Ahmet Polat- Güncelleme:
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EURO 2024 son 16 mücadelesinde İngiltere, Slovakya ile karşı karşıya geldi. İngilizler büyük bölümünü 1-0 geride götürdüğü karşılaşmada 90+5'te golü buldu ve maçı uzatmaya götürdü. Uzatma dakikalarında öne geçen İngilizler, İsviçre'nin rakibi oldu.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda son 16 turunda İngiltere ve Slovakya karşı karşıya geldi. Halil Umut Meler'in düdük çaldığı karşılaşmayı İngiltere 2-1 kazandı.
90+5'TE GOL GELDİ
Slovakya, 25. dakikada Schranz ile öne geçti. İngiltere 90+5'te Jude Bellingham'ın golüyle skoru eşitledi. Uzatma devresinde Harry Kane, İngiltere'yi çeyrek finale çıkaran golü kaydetti.
İngiltere çeyrek finalde İsviçre'nin rakibi oldu.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor