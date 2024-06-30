İngiltere çeyrek finalde! Slovakya'nın hayalleri 90+5'te yıkıldı

Düzenleyen: Ahmet Polat 30 Haziran 2024 21:37 - Güncelleme: 30 Haziran 2024 21:41 - Güncelleme:

Avrupa Futbol Şampiyonası, İngiltere, Slovakya, Haber

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EURO 2024 son 16 mücadelesinde İngiltere, Slovakya ile karşı karşıya geldi. İngilizler büyük bölümünü 1-0 geride götürdüğü karşılaşmada 90+5'te golü buldu ve maçı uzatmaya götürdü. Uzatma dakikalarında öne geçen İngilizler, İsviçre'nin rakibi oldu.