İsmail Hoca, hem Avrupa’da hem de ligde zirve hedefliyor: "Tüm kupaları istiyoruz"

Fenerbahçe’nin hocası, Union Saint-Gilloise sınavı öncesi “Kolay maç olmayacak ama tur için gerekli skorla dönmek istiyoruz. Çünkü biz her kulvarda mutlu sona ulaşmak amacındayız” dedi.

EMİN ULUÇ’UN HABERİ - UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika’nın Union Saint-Gilloise ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal, hem Süper Lig hem de bu organizasyonu şampiyon tamamlamak istediklerini söyledi.

RAKİBİMİZ ÇOK KOŞUYOR

Union Saint-Gilloise’ı oyuncularına iyi anlattıklarını aktaran Kartal, “Rakibimiz iyi mücadele ediyor, koşan bir takım. Organize bir oyun oynuyorlar. Bunların hepsini izledik ve oyuncularımıza anlattık. Burada elimizden geleni yapıp, İstanbul’a iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz. Türkiye ligi ve Konferans Ligi şampiyonluğunun ikisini de istiyorum” diye konuştu.

FİKSTÜR SIKINTISI

Organizasyonu çok önemsediklerinin altını çizen Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü: Futbolda her kulvarda gideceksiniz diye bir kural yok. Rakibimiz de Avrupa’dan elendi. Biz bugüne kadar çok maç oynadık. Millî takıma gidenler yarın (bugün) 50. maçını oynayacak. Bu çok yüksek bir rakam. Bugün Liverpool’da 13 sakat oyuncu var. Bütün futbol adamları çok maç oynamaktan yakınıyor. Fazla maç oynadığımız için Ankaragücü maçında takımımız konsantrasyon sağlayamadı ve kupadan elendik. Bu turu da geçebiliriz ya da elenebiliriz ama bizim şampiyonluk yarışımız devam ediyor” dedi.

MİCHY BATSHUAYİ: HOCAM BENİ TANIYOR

F.Bahçe'nin golcülerinden Michy Batshuayi, "İsmail Kartal ligde genelde seni yedek bırakıyor. Bu rol dağılımı için ne dersin?" sorusunu, "Hocamızla çok iyi anlaşıyorum, bana çok güveniyor. Beni maçlarda ne zaman kullanması gerektiğini biliyor" şeklinde cevapladı.

AVRUPA’DA 267. SINAV BELÇİKALILARA KARŞI ÜSTÜN

∂ Avrupa arenasında 267. kez sahne alacak Fenerbahçe, geride kalan maçlarda 105 galibiyet, 55 beraberlik yaşarken, 105 defa kaybetti. Sarı lacivertliler, Konferans Ligi’nde 14 maçta ise 10 galibiyet, 4 yenilgi gördü. Fenerbahçe, Belçika takımlarıyla yaptığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik alırken, sadece 1 kez kaybetti.

BECAO, İRFAN CAN, KİNG ÜÇ EKSİK VAR

Sarı lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Becao, İrfan Can Kahveci ile Joshua King, Union Saint-Gilloise karşısında forma giyemeyecek. UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun Belçika temsilcisiyle oynanan maçta sahada olmayacak.

BLESSİN: ONLAR DÜŞÜNSÜN ÜZERLERİNDE BASKI VAR

Union SG’nin hocası Alexander Blessin, Fenerbahçe maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı. “Fenerbahçe dendiğinde önlerinde saygıyla eğilmem gerekiyor” diyen Blessin, “Turnuvadaki en önemli ekiplerden birisi. Ligdeki yarış sebebiyle üzerlerinde önemli bir baskı var. Bizim için önemli olan bu maçı ne kadar ciddiye aldıkları” dedi.