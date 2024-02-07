İsmail Kartal 6 ay önce hesabını kestiği gol kralı için şimdi dua ediyor: Hemen geri gelmeli

9 Şubat'ta bitecek olan devre arası transfer döneminde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. 6 ay önce takımdan gönderdiği golcüyü geri çağıran İsmail Kartal yönetimden gelecek güzel haberi beklerken, Sarı Kırmızılı yönetim ise Köhn mesaisine devam ediyor.

Devre arasın transfer sezonunun kapanmasına 48 saat kala Fenerbahçe yerli forvet arayışını sürdürürken, Galatasaray menajeri Rams Park'a gelen Derrick Köhn'ü bitirmek için dört koldan çalışmalarına devam ediyor... İşte Süper Lig devlerinde yaşanan son durum...

FENERBAHÇE SERDAR DURSUN'U GERİ İSTİYOR

Fenerbahçe, sezon başında Karagümrük’e gönderdiği Serdar Dursun’u geri getirmek için oyuncu ve kulübüyle her konuda anlaşma sağladı. İstanbul ekibinin yeni bir forvet transferi yapması bekleniyordu. Kırmızı-Siyahlılar’ın yeni golcüsünü kısa süre içerisinde duyurması bekleniyor. Bu transferin gerçekleşmesinin ardından Serdar Dursun’un Fenerbahçe’ye imza atacağı öğrenildi. Bilindiği üzere İsmail Kartal 23 Temmuz'da Serdar Dursun'u Fatih Karagümrük'e göndermişti. (FANATİK)

KÖHN BU SEZON 20 MAÇTA 3 GOL 6 ASİST YAPTI

Angelino'nun ayrılığı sonrası sol bek arayışına giren Galatasaray'ın gündeminde Derrick Köhn yer alıyıor. Sarı-kırmızılı ekibin teklifi ortaya çıktı. Galatasaray, Derrick Köhn’ün transferi için sıkı bir pazarlık içerisine girdi. Sezon sonunda 3 milyon euro çıkış maddesi olan sol bek için 400 bin euro kiralama ve 2 milyon euro satın alma opsiyonu teklif eden sarı-kırmızılılar oyuncuyla anlaştı.

500 BİN EURO KİRALAMA 3 MİLYON EURO BONSERVİS

Hannover’in kiralama istemediği ve 3 milyon euroda ısrar ettiği öğrenildi. Pazarlıkların devam ettiği ve 25 yaşındaki Gana asıllı Alman futbolcunun işinin hafta sonuna kadar çözüleceği bildirildi. Köhn’nün menajeri Ersin Akan’ın İstanbul’daki görüşmelerinden sonra Alman ekibinden önlerini açmasını isteyeceği belirtildi.

THOMAS MEUNİER'DEN SONRA FOLCARELLİ

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da öncelikli hedeflerden birisi Ajaccio forması giyen Jabol Folcarelli...24 yaşındaki orta saha Tim Jabol Folcarelli’nin transferi için kulübü Ajaccio’ya teklif yapan Trabzonspor yüksek bonservis ücretini düşürürse transfer gerçekleşecek. Eğer Jabol Folcarelli transferi mutlu sonla biterse başarılı oyuncu Mendy ile 6-8 pozisyonunda oynayacak. (FANATİK)