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    • İsmail Kartal 6 peşinden koştuğu Krunic'i bir çırpıda sildi! 'Sen geldin takım durdu'

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İsmail Kartal 6 peşinden koştuğu Krunic&#039;i bir çırpıda sildi! &#039;Sen geldin takım durdu&#039;
    Fenerbahçe, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de İsmail Kartal başta Krunic olmak üzere Tadic, Szymanski, Djiku gibi futbolcuları yedek kulübesine çekmeye hazırlanıyor.

    Tadic, Dzeko, Szymanski gibi yıldızların form olarak düşüşte olmaları İsmail Kartal'ı harekete geçirdi. Tecrübeli teknik direktör bu durumun önüne geçmek için içerden çareler arıyor...

    İSMAİL KARTAL'DAN TAKTİK MESAİSİ

    Fanatik'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler'de İsmail Kartal'ın en çok eleştirildiği konulardan biri, bazı oyuncularda ciddi performans düşüşü olmasına rağmen ilk 11'ini bozmamasıydı. Bunda, bir şekilde galibiyetlerin devam etmesi de etkili oldu. Ancak 2-2'lik Alanya beraberliği sonrası kadroda değişim kapıda. Tecrübeli teknik adam, Rizespor karşılaşması için yapılan taktik provalarda yeni denemeler yapıyor.

    İsmail Kartal 6 peşinden koştuğu Krunic'i bir çırpıda sildi! 'Sen geldin takım durdu'

    Stoperde Djiku-Çağlar ikilisinden biri yerini kaybedebilir. Orta sahada bir türlü uyum yakalayamayan Krunic ile İsmail Yüksek'in birlikteliği de bozulacak gibi görünüyor. Son dönemde performansı dibe vuran Szymanski ile birlikte Tadic'e de kulübe yolu gözükebilir.

    BONUCCİ OOSTERWOLDE ZAJC MERT HAKAN

    İsmail Kartal antrenmanlarda Bonucci, Oosterwolde, Mert Hakan, Zajc gibi isimler ilk 11'de deneniyor. Ayrıca Rize deplasmanında uzun bir aradan sonra İrfan Can Kahveci ile Cengiz Ünder ikilisi aynı anda sahaya çıkabilir. İsmail Kartal ve ekibi hafta boyunca oyuncuların antrenman performanslarını dikkatli takip edip, verileri analiz edecek. Tecrübeli teknik adam, veriler doğrultusunda ilk 11'ine karar verecek. Rizespor karşısında önemli değişimler olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    RYAN KENT SÜPER LİG'DE YOK

    İsmail Kartal, Alanya maçında, 12 hafta süre vermediği Ryan Kent'i Dzeko'nun yerine kurtarıcı olarak oyuna sokarak herkesi şaşırtmıştı. Tecrübeli teknik adam, sezonun kalan bölümü için TFF'ye bildirilen son kadroda ise İngiliz oyuncuya yer vermedi! UEFA'ya verilen listeye yazılan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, Konferans Ligi maçlarında forma giyebilecek ancak Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de Samuel'in yokluğunda son dönemde 11'de görev yapan Mert Müldür'ün yanı sıra Serdar Aziz, UEFA listesinde yer almamıştı. 

    KRUNİC SINIFTA KALDI

    Devre arası transfer döneminde kadroya katılan Krunic hakkında camianın ilk izlenimleri o kadar da iç açıcı değil. Top kapma, ikili mücadele ve dripling konusunda yetersiz bulunan Boşnak futbolcu gösterdiği performansla sınıfı geçemezken, oyuncunun Alanyaspor maçındaki etkisiz futbolu ise 'Krunic geldi takım durdu' yorumlarının yapılmasına neden oldu. İsmail Kartal'ın 6 aydır peşinden koştuğu orta saha Milan'dan kiralanmıştı. Krunic'in bonservis bedeli ise 3,5 milyon euro. Ayrıca Fenerbahçe cephesine yakınlığıyla bilinen Serdar Ali Çelikler ve Şansal Büyüka da Krunic konusunda yorumlarda bulunmuş, iki yazar da oyuncuyu beğenmemişti.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Fenerbahçe
    Haberler > Spor > İsmail Kartal 6 peşinden koştuğu Krunic'i bir çırpıda sildi! 'Sen geldin takım durdu'
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