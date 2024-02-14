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    • İsmail Kartal Jorge Jesus'un prensini göndermeyecekti!

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İsmail Kartal Jorge Jesus&#039;un prensini göndermeyecekti!
    İsmail Kartal, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Alanyaspor beraberliğinin ardından hem oynattığı futbol bakımından hem de kadro mühendisliği açısından eleştiri yağmuruna tutulan İsmail Kartal'ın Ryan Kent tercihi oldukça tartışma konusu oldu.

    Trendyol Süper Lig'de 25. hafta geride kalırken Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Mehmet Arslan, Fırat Aydınus ve Uğur Meleke "F.Bahçe, Alanya’ya çok kritik 2 puan yitirdi. İsmail Kartal özellikle Dzeko-Kent değişikliğiyle eleştirildi. Siz nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna cevap aradı.

    İsmail Kartal Jorge Jesus'un prensini göndermeyecekti!

    GÜNTEKİN ONAY: İsmail Hoca, Samsun beraberliğinden sonra Alanya maçında da şaşırttı. 4 aydır kupa maçında dahi süre vermediği Kent’i, takımın en golcü ismi Dzeko’yu çıkartıp son anlarda kurtarıcı olarak sahaya sürmesi anlamsızdı. Ayrıca şu nokta da önemli; Dzeko çıkmasa da belki maç berabere bitebilirdi, ama şu bir gerçek ki, Fenerbahçe’nin Dzeko’ya ihtiyacı var. Görünen o ki, Boşnak futbolcu bu durumdan hoşnut değil. Ayrıca takıma yeni katılan Çağlar’ın çok ciddi bir maç eksiği var.

    LİNCOLN HENRİQUE JORGE JESUS DÖNEMİNDE GELMİŞTİ

    UĞUR MELEKE: Fenerbahçe devre arası yoğun bir transfer dönemi geçirdi. Ve bu dönemin sonunda kulübeleri daha mı iyi, daha mı kötü oldu ben şüpheliyim! Fred sanırım 1 ay daha yok, ben Krunic’in onun muadili olduğunu düşünmüyorum. Kadroda Fred’in yerini doldurabilecek en uygun oyuncu Lincoln’ken Fenerbahçe bu futbolcuyu neden kiraladı hiç anlamadım. Bence Fenerbahçe’nin devre arasında Lincoln’ü göndermesi büyük bir hataydı.

    İsmail Kartal Jorge Jesus'un prensini göndermeyecekti!

    FIRAT AYDINUS: Samsun maçında da bu senaryo yaşandı. F.Bahçe’nin kapanan takımlara karşı en ideal gol bulma yolu, Alanya maçındaki ikinci gol gibidir. Sıkışan oyunda doldur boşaltlar ile sonuca gitmek istiyorsan Dzeko hep olmalı. Dzeko çıktıktan sonra ceza alanına 14 orta yapılırsa, Dzeko-Kent değişikliği tabii ki sorgulanır.

    İsmail Kartal Jorge Jesus'un prensini göndermeyecekti!

    MEHMET ARSLAN: Fenerbahçe’de esas sorun kimin oynadığından çok stres yönetiminde. Mutlak kazanma baskısının futbolcuları ne denli zorladığını ve teknik heyetin buna henüz çözüm bulamadığını Alanya maçında İrfan Can’ın suratına bakarsanız anlayabilirsiniz. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa, önceliBkle oyuncuları bu baskıya karşı hazırlamalı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İsmail Kartal
    Haberler > Spor > İsmail Kartal Jorge Jesus'un prensini göndermeyecekti!
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