İsmail kartal kötü haberi canlı yayında duyurdu! Taraftarlar hüsrana uğradı, ‘Ocak ayının ortalarına doğru…’

14 Aralık 2023 14:22 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 14:27

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasının son maçında Slovak ekibi Spartak Trnava'yı konuk edecek Fenerbahçe, bir türlü sakatlıklardan kurtulamıyor. Maç öncesi önemli açıklamalarda bulunan Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Rodrigo Becão’nun son durumunu paylaştı. Kötü haberi canlı yayında duyurdu. Taraftarlar hüsrana uğrayacak.

İSMAİL KARTAL CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Süper Lig’in 10. haftasında Pendikspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan alınan Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becão’nun son sağlık durumu belli oldu. Brezilyalı stoperin tedavisinin devam edildiğini belirten İsmail Kartal, kötü haberi canlı yayında açıkladı.

OCAK AYINA KADAR YOK

Tecrübeli oyuncunun sahalara ne zaman dönüş yapacağını açıklayan İsmail Kartal, "Becao'nun Ocak ayının ortalarına doğru takımla antrenmanlara başlamasını bekliyorum. Kesin değil ama benim öngörüm bu yönde" şeklinde konuştu.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURUYOR

Fenerbahçe'nin yeni transferi Rodrigo Becao, 2022-2023 sezonunda Udinese formasıyla 28 Serie A maçında boy gösterdi.

Brezilyalı stoper, takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

%80'lik pas isabet oranı yakalayan Becao, girdiği ikili mücadelelerin ise %67'sini kazandı.

Hava toplarında dikkat çeken Becao, rakiplerine %70'lik üstünlük sağladı.

Geçtiğimiz sezon Serie A'da ikili mücadele kazanma yüzdesi en yüksek 4. oyuncu olan Becao, hava toplarında ise 5. sırayı aldı.