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    • İsmail Kartal Victor Nelsson'un 'kankasını' istedi Ali Koç özel jetini hazırladı!

    Düzenleyen: / Kaynak: Takvim
    - Güncelleme:
    İsmail Kartal Victor Nelsson&#039;un &#039;kankasını&#039; istedi Ali Koç özel jetini hazırladı!
    Fenerbahçe, Fenerbahçe Transfer, İsmail Kartal, Haber

    Spor Haberleri  / Takvim

    FENEBRAHÇE'DE SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ... Kanat forvet arayışlarına devam eden ve Premier Lig'i tarayan Fenerbahçe yönetimi Brendford'da forma giyen Danimarkalı yıldızla görüşmelere başladı. 23 yaşındaki futbolcunun daha önce Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Victor Nelsson'la birlikte forma giymesi ise bir hayli dikkat çekti.

    Tadic, İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Cengiz Ünder gibi yıldızları olmasına rağmen etkili bir kanat forvet almak için çalışmalarını sürdüren İsmail Kartal'dan Mikkel Damsgaard sürprizi geldi.

    İsmail Kartal Victor Nelsson'un 'kankasını' istedi Ali Koç özel jetini hazırladı!

    Teknik ekibin talebiyle süreci hızlandırmak isteyen Sarı-Lacivertli kurmaylar, 23 yaşındaki Danimarkalı yıldız için İngiliz kulübüyle de temaslara başladı. Daha önce futbolcuyla ilgili detaylı araştırmalar yapan Kanarya'da İsmail Kartal'ın da Damsgaard'ın alınmasına pozitif yaklaştığı öğrenildi. 

    Sağ ayağını etkin şekilde kullanan Damsgaard, sol kanat, 10 numara ve santrforda görev alabiliyor. Bu sezon Brendford formasıyla 10 maçta 457 dakika süre alan Damsgaard, daha önce Nordsjaelland ve Sampdoria takımlarının başarısı için de ter dökmüştü. Fenerbahçe'nin istediği Damsgaard, ülkesinin takımlarından Nordsjaelland'da adından söz ettirdi.

    NELSSON İLE DAMSGRAAD BERABER OYNADILAR

    Kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar süren 1.80 boyundaki futbolcuya güncel verilere göre; 10 milyon Euro değer biçiliyor. Damsgaard daha önce Galatasaray'ın yıldız stoperi Victor Nelsson'la birlikte forma giymişti. 2018-19 sezonunda Nordsjaelland'da ligi 6.sırada bitiren Damsgaard-Nelsson ikilisi Şampiyonluk Turu'nda ise yine 6.sırada yer almıştı. 

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Takvim
    FenerbahçeFenerbahçe Transferİsmail Kartal
    Haberler > Spor > İsmail Kartal Victor Nelsson'un 'kankasını' istedi Ali Koç özel jetini hazırladı!
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