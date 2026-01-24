Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 24'üncü haftasında İsrail ekibi Maccabi Rapyd'e konuk olan Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman'a yönelik çirkin saldırı için inceleme talep etti. Açıklamada, "A Milli Basketbol Takımı'nı da çalıştıran Ataman'a yönelik küfürlü tezahüratları esefle kınıyoruz" denildi.

İsrail ekibi Maccabi Rapyd'in taraftarları, Panathinaikos ile oynanan EuroLeague maçı öncesi ve sırasında A Milli Basketbol Takımı'nı da çalıştıran Yunanistan temsilcisinin başantrenörü Ergin Ataman'a küfürlü tezahüratlarda bulundu.

Ergin Ataman

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, İsrailli taraftarların çirkin tezahüratlarının kınandığı belirtilerek, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, basketbolun birleştirici gücüne inanıyor; dünyanın dört bir yanında ülkemizi başarıyla temsil eden sporcu, antrenör ve idarecilerimizin her zaman en güçlü destekçisi olduğumuzu vurguluyoruz. Ülkemizi uluslararası arenada temsil eden değerlerimizin, sporun ruhuna ve etik değerlerine aykırı saldırılara maruz kalması asla kabul edilemez. Avrupa Ligi'nde oynanan Maccabi Rapyd-Panathinaikos müsabakası sırasında A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ergin Ataman'a yönelik gerçekleştirilen, sporun evrensel değerleriyle bağdaşmayan çirkin tezahüratları esefle kınıyoruz" denildi.

Açıklamanın devamında, "Avrupa Ligi yönetiminin, sporun barışçıl doğasını korumak adına bu vahim olayı titizlikle incelemesini istiyor; benzer durumların tekrar etmemesi için gerekli disiplin süreçlerinin ivedilikle işletilmesini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

