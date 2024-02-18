'İstenmeyen adam Mert Hakan Yandaş, 6 ay peşinden koştuğun Krunic'ten daha faydalı oldu'

Süper Lig'in 26.haftasında Ç.Rizespor'u deplasmanda 3-1 yenen Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın değişiklikleri maça damga vurdu. Oyuna sonradan giren Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun ve İrfan Can Kahveci tecrübeli teknik adamın kurtarıcısı oldu.

1-0 geriye düşmesine rağmen Ç.Riespor'u deplasmanda Serdar Dursun, Dzeko ve İrfan Cann Kahveci'nin golleriyle geçen Fenerbahçe'de 3 puan sevinci yaşanırken, spor yazarlarının İsmail Kartal'ın yaptığı değişikliklere tam not vermesi dikkatlerden kaçmadı. İşte yazarların 90 dakika yorumları...

UĞUR MELEKE: "Rize’de ilk 45’in sonunda iki departmanda da gerideydi Fenerbahçe. Rize iyi oyunla galip girdi soyunma odasına. Ve 46’da nihayet İsmail Kartal, aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar alamayacağını fark etti. Radikal bir müdahale yaptı sahaya. Bundan da sonuç aldı. Mert Hakan ve İrfan çoktan almaları gereken dakikaları iyi kullandılar. Zemin-hava koşulları nedeniyle tercih edilen Serdar Dursun da rol oynadı galibiyette. 17 Şubat akşamı 19:45, kendi doğrularında lüzumundan fazla ısrar eden İsmail Kartal için kırılma dakikasıydı belki de." [Hürriyet]

AHMET ÇAKAR: "İkinci yarı sahneye bir adam çıktı; adı İsmail Kartal! Namı diğer Arap İsmail. 3 değişiklik yaptı, maçı aldı. Serdar Dursun, İrfan Can ve Mert Hakan sahaya sürüldü. Gecenin kahramanı, İsmail Kartal demiştik. Devre arasında oyuna soktuğu 3 oyuncu da gollere katkıda bulundular. Ya gol attılar ya asist yaptılar. İşte futbol böyle bir şey. Bu değişiklikler sonrası F.Bahçe maçı kazandı. İsmail Hoca bugün kahraman! Kaybetseydi 'böyle değişiklikler mi olur kardeşim' derler, hedefe koyarlardı." [Sabah]

ERMAN TOROĞLU: "Bu maç geçen hafta içeride kaybedilen iki puandan sonra Fenerbahçe'ye ilaç gibi geldi. Şampiyonluğa oynayan takımın havası, ikinci devredeki Fenerbahçe gibi olmalı. O zaman başarı gelir." [Fotomaç]

GÜRCAN BİLGİÇ: "İşin başka tarafı, stratejilerin boşa çıkmasıydı. Kenarlarda biriken sular nedeniyle, Fenerbahçe'nin "bek bindirmeleri" devre dışı kaldı. Bunun üstüne saha yüzde 30 küçüldü. Hem pasla oyun kuramıyorsun, hem de daralan alanda rakibin kontrolüne giriyorsun. Bunlara rağmen kazandı Fenerbahçe… Yani; aslında "her şeyi" yendi. Geçen haftaki beraberlikten gelen baskıyı, tam oyunu kontrole almışken ters fauller ile ritmini bozan hakemi, mükemmele yakın mücadele eden Rizespor'u, tüm yeteneklerini yok eden zemini…" [Sabah]

ÖMER ÜRÜNDÜL: "Genel gözlemlerim; bu maç kazanıldı ama önemli isimlerin fiziki düşüşleriyle iş ne kadar daha iyiye gidecek? Mert Hakan, ikinci yarı bitik Krunic ile Szymanski'den daha faydalı oldu." [Sabah]

İLKER YAĞCIOĞLU: "Sonuçta bu kadar ağır bir zeminde ligin iyi takımlarından Rizespor'a karşı 3 puanı alabilmek çok değerli. İlk devredeki isteksiz ve coşkusuz takımın yerine 2. yarıda geri gelen kazanma arzusu ve isteği daha umut vericiydi." [Takvim]

GÜNTEKİN ONAY: "Rizespor karşısında alınan bu 3 puan İsmail Kartal’ın radikal hamleleri ile geldi. Nasıl Samsunspor ve Alanyaspor beraberliklerinde İsmail Hoca’nın değişiklikleri eleştirildi ise bu kez de alkışı haketti. Saha koşulları ve oyun bu kadar kötü iken 1-0 yenik durumda soyunma odasına giden bir takımın bu olumsuzluklara rağmen maçı çevirmesi dönüm noktası olabilir." [Hürriyet]

ERSUN YANAL: "Bu kadro karakter koydu. Oyunu sonradan giren kimsenin tahmin bile etmeyeceği oyuncularla sahaya karakter koyarak kazanan Fenerbahçe oldu. Maç öncesi Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun desek acaba oyuna girerler mi diye düşünürdük. Girip maçı çözen isimler oldular."

MEHMET ÖZDİLEK: "İlk devredeki görüntünün ardından maçın çevrilmesi harika. Sezonun en değerli 3 puanı geldi diyebilirim. İsmail hoca bir dokunuş yaptı. Bu dokunuşlar bazen tutuyor bazen tutmuyor. Bu hafta İsmail hocanın haftası oldu."

RIDVAN DİLMEN: "İrfan Can'ın bu kadroda yedek kalması futbola ihanettir. Artık İsmail Kartal'ın, İrfan Can'ı orta sahada da değerlendirip Cengiz'le beraber oynatması lazım ki artık oynatmak zorunda da kalacak. İsmail Kartal'ın, Fred gelene kadar İrfan Can'ın orta sahaya çekmesi şart. Fred geldiği zaman da Cengiz, İrfan ikilisinin yan yana oynaması lazım."

TUGAY KERİMOĞLU: "Zor olan bir deplasmanı ikinci yarıda yapılan değişikliklerle kazanan bir Fenerbahçe var. Zemine söylenecek bir şey yok. Zeminde oynamak çok zor."

90 dakikanın ardından daha önce sık sık eleştirilen ve takımdan gönderilmesi istenen Mert Hakan Yandaş'ın gösterdiği performans ayakta alkışlanırken, Sarı Lacivertli taraftarların 'Mert Hakan'ın Krunic'ten eksiği yok fazlası var, eğer orta sahada İsmail'in yanında biri oynayacaksa bu futbolcu Mert Hakan olmalı' tepkileri dikkatlerden kaçmadı.