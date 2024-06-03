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Jose Mourinho'nun Fenerbahçe mesaisi başladı! İlk defa Samandıra'ya gitti! İşte o anlar

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Jose Mourinho&#039;nun Fenerbahçe mesaisi başladı! İlk defa Samandıra&#039;ya gitti! İşte o anlar

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi. Portekizli hoca, tesisler hakkındaki görüşlerini yönetime iletti.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.

Mario Branco önderliğinde yeni evini ziyaret eden Portekizli hoca, yeni sezon öncesi görüşlerini yönetime iletti.

Dün Ülker Stadyumu'nda düzenlenen imza töreniyle resmi sözleşmeye imza atan dünyaca ünlü hoca, bugün basın toplantısında soruları cevaplayacak.

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe mesaisi başladı! İlk defa Samandıra'ya gitti! İşte o anlar - 1. Resim

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Teknik Direktörümüz Jose Mourinho, Samandıra Can Bartu Tesislerimizi gezdi.

Düzenleyen:  - Spor
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