Jose Mourinho'nun Fenerbahçe mesaisi başladı! İlk defa Samandıra'ya gitti! İşte o anlar
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi. Portekizli hoca, tesisler hakkındaki görüşlerini yönetime iletti.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.
Mario Branco önderliğinde yeni evini ziyaret eden Portekizli hoca, yeni sezon öncesi görüşlerini yönetime iletti.
Dün Ülker Stadyumu'nda düzenlenen imza töreniyle resmi sözleşmeye imza atan dünyaca ünlü hoca, bugün basın toplantısında soruları cevaplayacak.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Teknik Direktörümüz Jose Mourinho, Samandıra Can Bartu Tesislerimizi gezdi.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor