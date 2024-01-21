Kadıköy'de tatsız pazar! Fenerbahçe - Samsunspor: 1-1 (Maç Sonucu)

21 Ocak 2024 17:59 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 18:40

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Trabzonspor'a konuk olacağı 21.haftada evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. İrfan Can Kahveci ile öne geçen Sarı-Lacivertliler, Emre Kılınç'ın frikik golüne engel olamadı.

Rade Krunic 90+6'da mutlak golü kaçırdı.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 54'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. 22 puanlı Samsunspor ise 14. sırada yer alıyor.

EMRE KILINÇ FRİKİKTEN ATTI

Sarı-lacivertliler, 12. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde pozisyonlar üretse de farkı açmayı başaramayan Fenerbahçe, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

Samsunspor, 63. dakikada Emre Kılınç'ın golüyle beraberliği yakaladı. Beraberliğin ardından teknik direktör İsmail Kartal, üstünlüğü yakalamak adına hamleler yapsa da sarı-lacivertliler golü bulmayı başaramadı ve müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, skor katkısını sürdürdü.

İRFAN CAN BU SEZON 12 GOLE ULAŞTI

Sarı-lacivertli ekiple bu sezon gol yollarında etkileyici bir performans sergileyen 28 yaşındaki oyuncu, ligin son haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yendikleri müsabakada golü kaydeden isim olmuştu.

Yılport Samsunspor karşısında maçın 12. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydeden İrfan Can, üst üste 2 lig maçında ağları sarsmayı bildi.

Bu golle ligdeki 8. sayısına ulaşan tecrübeli oyuncu, toplamda ise bu sezon 12. golünü attı.

FRED SAKATLANDI

Mücadeleye 11’de başlayan Brezilyalı futbolcu Fred, müsabakanın son anlarında sakatlık yaşadı. Orta sahada girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Fred, daha sonra kenara işaret yaptı. Fred’in yerine 86. dakikada Rade Krunic dahil oldu.

"ONLAR İÇİN KOLAY GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM" DEMİŞTİ

Samsunspor Teknik Direktör Markus Gisdol Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlandıklarını ifade ederek önceki gün şunları söylemişti:

"Onlara karşı oynamanın zor olduğunu biliyoruz. Bu karşılaşmada çok akıllı ve zekice oynamamız lazım. Tabii ki de zor olacak onlara karşı, çok ilginç bir maç olacak. Açıkçası göstermiş olduğumuz performanstan ötürü rakiplerin bizden çekinmesi bizleri memnun ediyor. Fenerbahçe en yüksek seviyede oynayan bir takım.

Ligde bulunduğu konumdan dolayı zaten bunu biliyoruz. Zor geçecek bir karşılaşma olacak. Bizim için bu noktaya gelmek zor oldu. Yapmamız gereken bugüne kadar ne yaptıysak aynı şekilde yüzde 100'ümüzü vererek maça çıkmamız. Onlar için de maçın kolay geçeceğini düşünmüyorum."

Stat: Ülker

Hakemler: Bahattin Şimşek, Hakan Yemişken, Osman Gökhan Bilir

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci (Dk. 70 Cengiz Ünder), Fred (Dk. 87 Krunic), Tadic (Dk. 70 King), Szymanski (Dk. 80 Emre Mor), Dzeko (Dk. 70 Batshuayi)

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 90+1 Haluk Mustafa Tan), Satka, Alim Öztürk, Bola, Taylan Antalyalı (Dk. 90+4 Yunus Emre Çift), Holse, Bennasser, Tait (Dk. 80 Osman Çelik), Emre Kılınç (Dk. 80 Fofana), Mouandilmadji (Dk. 46 Ercan Kara)

Goller: Dk. 12 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Dk. 63 Emre Kılınç (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Mouandilmadji, Dk. 84 Okan Kocuk, Dk. 90+5 Holse (Yılport Samsunspor), Dk. 52 Mert Müldür (Fenerbahçe)