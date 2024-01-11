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    Karadeniz derbisinde 'Fırtına' patladı! Trabzonspor - Samsunspor: 2-1 (Maç Sonucu)

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Trabzonspor evinde Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek son 5 maçta 13 puana ulaştı. Karadeniz derbisinde Bordo-Mavililer'e galibiyeti getiren golleri ilk yarıda Benkovic ve Onuachu attı.

    Karadeniz derbisinde &#039;Fırtına&#039; patladı! Trabzonspor - Samsunspor: 2-1 (Maç Sonucu)
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Trabzonspor Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Bordo-Mavililer'e 3 puanı getiren golleri Benkovic ve Onuachu attı.

    Puanını 36'ya yükselten Abdullah Avcı'nın takımı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan topladı ve 3. sıradaki yerini perçinledi. Samsunspor ise 18 puanla 17. sırada kaldı.

    Ayrıntılar geliyor.

    Karadeniz derbisinde 'Fırtına' patladı! Trabzonspor - Samsunspor: 2-1 (Maç Sonucu)

    AVCI KAZANAN 11'İ BOZMADI

    Teknik direktör Abdullah Avcı, geçen hafta 1-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçı 11'ini bozmadı. Deneyimli teknik adam, art arda 2 hafta aynı 11'i sahaya sürdü.

    Karadeniz ekibinde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet ve Pepe ile sakatlıkları bulunan Orsic, Denswil, Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok, maç kadrosunda yer almadı. Transfer görüşmesi yapması için izin verilen Tonio Teklic de maç kadrosunda bulunmadı.

    TARAFTAR SOĞUK DİYE MAÇA GİTMEDİ

    Papara Park'ta oynanan karşılaşmaya Trabzonspor taraftarları ilgi göstermedi. Tribünlerde yer yer boşluklar olduğu gözlendi.

    Samsunspor taraftarları ise Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. 2 bine yakın kırmızı-beyazlı taraftar, kendilerine ayrılan misafir takım tribününü doldurarak takımlarına destek verdi.

    Konuk takım tribünlerindeki taraftarlar, 20 Ocak 1989 tarihinde Samsunspor otobüsünün yaptığı kazanın yıl dönümüne yakın oynanan karşılaşma için siyah renkli giysiler giyerek tribünde yer aldı.

    Karadeniz derbisinde 'Fırtına' patladı! Trabzonspor - Samsunspor: 2-1 (Maç Sonucu)

    Onuachu Süper Lig'de 15 maçta 9 gol'e ulaştı. Nijeryalı santrfor 3 de asist yaptı.

    Karadeniz derbisinde 'Fırtına' patladı! Trabzonspor - Samsunspor: 2-1 (Maç Sonucu)

    Karadeniz derbisinde 'Fırtına' patladı! Trabzonspor - Samsunspor: 2-1 (Maç Sonucu)

    A Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı takip etti.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TrabzonsporSamsunsporPaul Onuachu
    Haberler > Spor > Karadeniz derbisinde 'Fırtına' patladı! Trabzonspor - Samsunspor: 2-1 (Maç Sonucu)
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