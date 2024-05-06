Kartal, oyuncularından sadece sahaya odaklanmalarını istedi: "Kendi işimizi yapacağız"

F.Bahçe’de kalan dört maçta G.Saray’ı geçmenin hesapları yapılıyor. Teknik direktör İsmail Kartal da takıma, “Rakibe bakmadan, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Asla pes etmek yok” talimatını verdi.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe, Sivas beraberliğiyle şampiyonluk şansını ateşe atmış olsa da umudunu kaybetmiş değil. Teknik direktör İsmail Kartal oyuncularına her fırsatta Galatasaray’ın puan kaybedeceğini ifade ederken, “Biz kendi maçlarımıza bakacağız. Kalan dört haftada hata yapmazsak şampiyonluk gelecektir” sözleriyle beyin yıkıyor. Son düdük çalana kadar mücadele etmek zorunda olduklarını vurgulayan Kartal, “Sonuç ne olursa olsun, armanın hakkını vereceğiz” diyerek ipleri sıkı tutuyor.

KREDİMİZ KALMADI

Konya’nın alt sıralardan kurtulmak için kazanmak zorunda olduğunu hatırlatan İsmail Kartal, “Rakibe saygı duymak ve dikkatli olmak zorundayız. Pişmanlık duymamak için ne olursa olsun bu maçı kazanmamız şart. Ben size ve şampiyonluğa inanıyorum” dedi. Kartal, son haftalarda skor üretmekte zorluk yaşadıklarına da dikkat çekerken Kartal, “Fırsatları cömertçe harcıyoruz. Artık hiçbir lüksümüzün kalmadığını fark edin ve buna göre oynayın. Hedefimiz dört maçta 12 puan” ifadelerini kullandı.

YEDİ İSİM SINIRDA

Sarı kart endişesi... Şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe’de, son dört maça girilirken yedi oyuncu ceza sınırında. Dzeko, Tadic, Batshuayi, Cengiz, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Becao bu akşam kart görmeleri hâlinde Kayseri maçında forma giyemeyecek.

AMELİYATSIZ TEDAVİ

İsmail Belgrad’a... Beşiktaş derbisinde ayak bileği bağında kopma meydana gelen İsmail Yüksek ameliyat masasına yatmayacak. EURO 2024’e yetişmek isteyen İsmail’in tedavisi, Neymar ve Tadic’i iyileştiren profesyonel ekip tarafından Belgrad’da yürütülecek.

TEK HEDEF ÜÇ PUAN

F.Bahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlayıp, öğleden sonra İstanbul’dan ayrıldı. Tedavileri devam eden İsmail Yüksek ve Oosterwolde dışında eksiği olmayan sarı lacivertlileri Konya’da taraftarlar karşıladı. Diğer taraftan, Bonucci için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.