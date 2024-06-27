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Kartal transferde yüksek uçuyor! Beşiktaş'tan Di Maria ve Insigne bombası

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Kartal transferde yüksek uçuyor! Beşiktaş&#039;tan Di Maria ve Insigne bombası

Spor Haberleri

Rafa Silva transferiyle transferde çıtayı yukarı çıkaran Beşiktaş, Di Maria'ya teklif yaptı. Arjantinli yıldızın cevabını bekleyen siyah-beyazlılar, alternatif olarak İtalyan kanat oyuncusu Lorenzo İnsigne'yi gündemine aldı.

Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Rafa Silva transferiyle taraftarını mutlu eden Beşiktaş, bir başka yıldız oyuncuyu daha renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

İNSİGNE GÜNDEME GELDİ

Habertürk'ün haberine göre; Arjantinli yıldız Di Maria'ya teklifini ileten ve beklemeye geçen Beşiktaş, yıldız bir ismi daha gündemine aldı.

Beşiktaş'ın, ABD MLS Ligi'nde Toronto forması giyen Lorenzo Insigne için de devrede olduğu yazıldı. 

Kartal transferde yüksek uçuyor! Beşiktaş'tan Di Maria ve Insigne bombası - 1. Resim

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Insigne'nin Toronto ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. İtalyan futbolcu, MLS Ligi'nde 12 maçta 4 gol ve 3 asist üretti.

Düzenleyen:  - Spor
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