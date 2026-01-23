Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, son dönemde gündemden düşmeyen 'yeni sözleşme' konusunda konuştu.

Serie A'da Juventus formasıyla göğsümüzü kabartan Kenan Yıldız, teknik direktörü Luciano Spaletti'ye övgüler yağdırırken, İtalyan ekibinde başarı kazanmaya odaklı olduğunu belirtti.

Kenan Yıldız

"SPALETTI ÇOK ÖZEL BİR İNSAN"

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan milli futbolcu, "Juventus'ta kendimi çok iyi hissediyorum, burası benim takımım. Luciano Spalletti ile aramızda özel bir bağ var. Çok iyi bir insan. Benim için çok şey yapıyor. Ben de o ve takım için her zaman elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum" dedi.

Kenan Yıldız, Devler Ligi'ndeki hedefleri hakkında, "Şampiyonlar Ligi'nde sonuna kadar gitmek istiyoruz" sözlerini sarf etti.

Luciano Spalletti

"JUVENTUS'TA ÇOK MUTLUYUM"

İtalyan kulübünün yeni sözleşme imzalamak istediği 20 yaşındaki futbolcu, "Bu konuları konuşmuyorum. Sadece sahaya ve burada yapmam gerekenlere odaklanıyorum. Juventus'ta çok mutluyum ve şu anda önemli olan bu" dedi.

Juventus forması altında bu sezon 28 maçta görev yapan Kenan Yıldız, 8 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.

