Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel Galatasaray eşleşmesi: Juventus'tan açıklama geldi
Milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus'un teknik patronu Luciano Spalletti, Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel Galatasaray eşleşmesi hakkında açıklama yaptı.
Luciano Spalletti, Juventus ile Galatasaray arasındaki muhtemel UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesi hakkında konuştu.
- Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Türkiye'nin futbol tutkusunun yüksek olduğunu söyledi.
- Spalletti, İstanbul'da oynamanın güzel bir deneyim olacağını belirtti.
- Spalletti, Galatasaray'ı bir zorlu rakip olarak değerlendirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında Galatasaray ile Kenan Yıldız'lı Juventus'un eşleşme ihtimali bulunuyor. İtalyan ekibinin teknik direktörü Luciano Spalletti, muhtemel eşleşme hakkında konuştu.
"GALATASARAY'A KARŞI MÜCADELE ETMEK ÖZEL OLUR"
TRT Spor'a konuşan 66 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray ile eşleşmesnin güzel olabileceğini ve Türk taraftarların tutkulu olduğunu söyledi.
Luciano Spalletti, "Türkiye, futbol tutkusu çok yüksek bir ülke. İstanbul’da böyle bir atmosferde oynamak güzel bir deneyim olur. Galatasaray gibi zorlu bir rakibe karşı mücadele etmek her zaman özeldir. Play-off aşamasında her rakip güçlüdür ancak Türkiye futbola tutkuyla bağlı bir ülke" ifadelerini kullandı.
