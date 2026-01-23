Milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus'un teknik patronu Luciano Spalletti, Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel Galatasaray eşleşmesi hakkında açıklama yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında Galatasaray ile Kenan Yıldız'lı Juventus'un eşleşme ihtimali bulunuyor. İtalyan ekibinin teknik direktörü Luciano Spalletti, muhtemel eşleşme hakkında konuştu.

Luciano Spalletti

"GALATASARAY'A KARŞI MÜCADELE ETMEK ÖZEL OLUR"

TRT Spor'a konuşan 66 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray ile eşleşmesnin güzel olabileceğini ve Türk taraftarların tutkulu olduğunu söyledi.

Luciano Spalletti, "Türkiye, futbol tutkusu çok yüksek bir ülke. İstanbul’da böyle bir atmosferde oynamak güzel bir deneyim olur. Galatasaray gibi zorlu bir rakibe karşı mücadele etmek her zaman özeldir. Play-off aşamasında her rakip güçlüdür ancak Türkiye futbola tutkuyla bağlı bir ülke" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER KÖŞE YAZILARI Osimhen konforu, Icardi süprizi

Haberle İlgili Daha Fazlası