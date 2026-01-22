Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sezon başında transfer edilen Fildişi Sahilli futbolcu "Wilfired Singo'nun kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacağı" iddiasına cevap verdi.

Galatasaray'dan Wilfired Singo ile ilgili çıkan "Bundan sonra kariyeri boyunca sağ bek oynayamaz" iddiaları üzerine açıklama geldi.

Yener İnce

Söz konusu iddiaya cevap veren sarı-kırmızılı kulübün doktoru Yener İnce, "Bugün sosyal medyada yer alan 'Galatasaray sağlık heyeti, Wilfried Singo için bundan sonraki kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacağı teşhisini koydu' ifadeleri gerçeği yansıtmamakla birlikte tarafımca böyle bir açıklama olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Bonservisine 30,7 milyon euro ödenen 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında sadece 10 maçta 583 dakika süre aldı.

