Kevin Rodrigues, Süper Lig'e geri döndü! Portekizli sol bek İstanbul'da

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 15 Ağustos 2024 20:04 - Güncelleme: 15 Ağustos 2024 20:09 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Kasımpaşa, bir dönem Süper Lig'de Adana Demirspor forması da giyen Kevin Rodrigues ile resmi sözleşme imzaladığını duyurdu.