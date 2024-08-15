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Kevin Rodrigues, Süper Lig'e geri döndü! Portekizli sol bek İstanbul'da

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Kevin Rodrigues, Süper Lig&#039;e geri döndü! Portekizli sol bek İstanbul&#039;da

Spor Haberleri

Kasımpaşa, bir dönem Süper Lig'de Adana Demirspor forması da giyen Kevin Rodrigues ile resmi sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kasımpaşa, son olarak Suudi Arabistan'ın Al-Qadsiah takımında forma giyen Portekizli sol bek Kevin Rodrigues ile sözleşme imzaladı.

Lacivertli beyazlı kulübün sosyal medya hesanından yapılan açıklama şöyle:

"Yeni transferimiz Kevin Rodrigues, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

Kevin Rodrigues, Süper Lig'e geri döndü! Portekizli sol bek İstanbul'da - 1. Resim

ADANA DEMİRSPOR'DA OYNAMIŞTI

30 yaşındaki futbolcu Temmuz 2022'de transfer olduğu Adana Demirspor'dan geçtiğimiz ocak ayında ayrılmış ve Suudi Arabistan takımına transfer olmuştu. Adana Demirspor'a 51 maça çıkan Rodrigues, takımına 2 gol, 6 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

 

Düzenleyen:  - Spor
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