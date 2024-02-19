Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Spor > Kırşehir Valisi devreye girdi! Icardi hayali gerçekleşti

    Kırşehir Valisi devreye girdi! Icardi hayali gerçekleşti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kırşehir Valisi devreye girdi! Icardi hayali gerçekleşti
    Galatasaray, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, 11 yaşındaki öğrenci Murat Dağdeviren'in Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ile buluşma hayalini gerçekleştirdi.

    Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, 11 yaşındaki öğrenci Murat Dağdeviren'in Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ile buluşma hayalini gerçekleştirdi.

    İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okula gidemediği için evde eğitim alan Murat Dağdeviren'e, yarıyıl karnesini Vali Buhara ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen'in, evinde verdikleri hatırlatıldı.

    Buhara, ziyaret sırasında öğrenciye taraftarı olduğu Galatasaray formasını hediye etti. Dağdeviren'in Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile tanışmak isteğini söylemesi üzerine Vali Buhara, öğrencinin hayalini gerçekleştirmek için söz verdi.

    Kırşehir Valisi devreye girdi! Icardi hayali gerçekleşti

    MURAT DAĞDEVİREN, ICARDİ İLE BULUŞTU

    Ardından gerekli girişimlerde bulunularak öğrenci Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynadığı maça götürüldü.

    Karşılaşma öncesinde İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen eşliğinde Mauro Icardi ve diğer futbolcularla bir araya gelen öğrenci, fotoğraf çektirdi.

    Murat Dağdeviren, en büyük hayallerinden birini yerine getirdiği için Vali Buhara'ya teşekkür etti.

    Kırşehir Valisi devreye girdi! Icardi hayali gerçekleşti

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    TFF, VAR kayıtlarının yayınlanacağı tarihi açıkladı - SporTFF, VAR kayıtlarının yayınlanacağı tarihi açıkladıKulüpler Birliği'nden e-bilet kararı! Passolig'de yeni dönem - SporKulüpler Birliği'nden e-bilet kararı! Passolig'de yeni dönemFenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması! TFF'nin kararı ne olacak? - SporFenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması! TFF'nin kararı ne olacak?UEFA'dan 4 büyüklere men uyarısı! Avrupa'nın en kötü 10 takımı arasındalar - SporListe açıklandı, Avrupa'nın en kötü 10 takımı arasındalarResmi açıklama yapıldı! CEV Şampiyonlar Ligi finalleri Türkiye'de düzenlenecek - SporResmi açıklama yapıldı! CEV Şampiyonlar Ligi finalleri Türkiye'de düzenlenecekNihat Kahveci Galatasaraylı yıldızı şaştı kaldı: Ona yeni bir şarkı besteleyebilirler - SporNihat Kahveci Galatasaraylı yıldızı şaştı kaldı: Ona yeni bir şarkı besteleyebilirlerFelipe Melo'nun Emre Belözoğlu paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı - SporFelipe Melo'dan Emre Belözoğlu'na gönderme!Avrupa futbolunun beklediği transfer gerçekleşti! Mbappe 5 yıllık imzalayacak - SporMbappe senelik 150 milyon kazanacakBatuhan Karadeniz, Kazımcan Karataş'a yüklendi: Yollayın dedim, dinlemediler - SporBatuhan Karadeniz, Kazımcan Karataş'a yüklendi: Yollayın dedim, dinlemedilerFenerbahçe'den Avrupa devlerine çalım! Performansıyla hepsini geride bıraktı - SporFenerbahçe'den Avrupa devlerine çalım
    Sonraki Haber Yükleniyor...