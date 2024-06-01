Leonardo Bonucci eski teknik direktörü hakkında konuştu! 'Farklı bir son isterdim'

Futbolu Fenerbahçe'de bırakan Leonardo Bonucci, Juventus'tan ayrılış süreci hakkında konuştu. İtalyan savunmacı, Massimiliano Allegri ile ilgili yaşadığı tartışmayı anlattı.

Profesyonel futbolculuk kariyerini noktalama kararı alan Leonardo Bonucci, La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.

HİÇBİR ZAMAN MASKE TAKMADIM

Juventus'ta oynadığı dönemde teknik direktör Massimiliano Allegri ile ilgili yaşadığı tartışmaya ilişkin konuşan Bonucci, "İçgüdüsel bir tepkiydi, daha iyi yönetebilirdim. Bunun yerine yaptığım seçimler, beni bir futbolcu ve bir insan olarak geliştiren durumların sonuçlarıydı. Bu günlerde takım içinde doğru şekilde davrandığımın kanıtını elde ettim. En güzel kısmı da takım arkadaşlarımdan gelen özel mesajlardı. Bir oyuncu olarak iyi bir kariyerim oldu ancak hiçbir zaman maske takmadım. Her zaman kendim oldum ve yanlış yaptığımda da sonuçlarına katlandım." ifadelerini kullandı.

SÜRECİ FARKLI BİR ŞEKİLDE YÖNETEBİLİRDİ

Allegri ile yaşadığı tartışma sonrası Juventus'tan ayrılmasıyla ilgili olarak ise Bonucci, "Farklı bir son isterdim. Herkes inandığı gibi davranır ama bence beni kadroda istemese bile süreci farklı bir şekilde yönetebilirdi." dedi.