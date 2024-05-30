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Mahmut Uslu'dan Okan Buruk'a sert sözler! 'O küfürlü şarkıyı yalatacağız'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde yer alan Mahmut Uslu, Okan Buruk'u hedef alan açıklamalar yaptı. Buruk'un şampiyonluk kutlamalarında katıldığı küfürlü tezahürata atıfta bulunan Uslu, "Rakibin mevcut antrenörüne o küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu listesindeki isimler Ankara'da genel kurul üyeleriyle bir araya geldi. Yıldırım'ın listesinde bulunan Mahmut Uslu, Okan Buruk için çarpıcı açıklamalar yaptı.

O KÜFÜRLÜ ŞARKIYI YALATACAĞIZ

Mahmut Uslu, Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Okan Buruk'u işaret ederek, "Rakibin mevcut antrenörüne o küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız. Galatasaray'ın bu çıkışını indireceğiz. 3 sene de şampiyonluk için geliyoruz. Yeter ki seçilelim. Aziz Yıldırım hepimizin lideri, Ali Koç'un da lideriydi ama o yanlış yollara girdi." diye konuştu.

Mahmut Uslu'dan Okan Buruk'a sert sözler! 'O küfürlü şarkıyı yalatacağız' - 1. Resim

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ 2024 NE ZAMAN?

Sarı-lacivertlilerin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30-31 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yapılacak kurul saat 10.00’da başlayacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmaması durumunda Genel Kurul 8-9 Haziran’da yapılacak. İkinci genel kurulda çoğunluk şartı aranmayacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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