24 Aralık 2023 22:28 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 22:46

Manchester United'da beklenen hisse satışı gerçekleşti. Premier League devi, kulübün yüzde 25'inin satışı için İngiliz iş insanı Jim Ratcliffe ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

DÖRTTE BİRİ 1.25 MİLYAR STERLİN

Kulübün yüzde 25'lik hissesini 1,25 milyar sterline satın alan petrokimya şirketi INEOS'un kurucusu Ratcliffe, futbol operasyonlarının kontrolünde de söz sahibi olacak.

71 yaşındaki Ratcliffe ayrıca Old Trafford Stadı'na yapılacak yatırımlar için 236 milyon sterlinlik kaynak sağlayacak.

ABD'li Glazer ailesi, kulübü 2005 yılında 790 milyon sterline satın almıştı.

TEN HAG GÖREVİNİN BAŞINDA

Sezona tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan ve Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi grubunda sonunca olan ManU, Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag'ın geleceğini kulübün yeni sahiplerine bırakmış durumda.

Son olarak West Ham United'a 2-0 mağlup olan Manchester ekibi Premier League'de 18 maçta topladığı 28 puanla 8. sırada yer alıyor.