Paris Saint-Germain satılıyor! Fransız devinin yeni sahipleri belli oldu

7 Aralık 2023 21:09 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 21:17

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Anadolu Ajansı

Fransa'nın Paris Saint-Germain kulübünün (PSG) yüzde 12,5'luk hissesi, 4,25 milyar euro karşılığında ABD'li Arctos Partners şirketine satıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Arctos Partners'ın PSG'nin küresel büyümesini hızlandıracağı belirtilerek, "Yeni pazarlara doğru genişlemeyi sürdürmek, farklı coğrafyalardan taraftarlarla etkileşime geçmek ve dünya çapında spor yatırımı fırsatlarını keşfetmek için Arctos Partners ile iş birliği yapıyoruz." denildi.

KHELAİFİ: DÖNÜM NOKTASI

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ise hisse satışının kulüp için önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydederek, "Bu anlaşma kulübümüzün devam eden başarısına ve büyümesine büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Spor sektöründe MLS ve NBA dahil 20'den fazla organizasyona yatırım yapan Arctos Partners, kasım ayında da Formula 1 takımı Aston Martin'in azınlık hisselerini satın almıştı.

MBAPPE'YE REAL MADRİD YOLU GÖRÜNDÜ

PSG'nin süper yıldızı Kylian Mbappe'nin Fransa'daki geleceğini artık daha sık düşünmeye başladığı belirtiliyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek olan 23 yaşındaki forvet devre arasında Real Madrid'in yolunu tutabilir.