İran ile varılan mutabakatın bölge istikrarı için önemine değinen Trump, "İran'la anlaşmamızı yaptık. Bu başarılı olmalı" ifadesini kullandı. Sürecin burada kalmayacağını ve daha geniş kapsamlı bir müzakere zeminine taşınacağını işaret eden ABD Başkanı, "Anlaşma şimdi ikinci bir aşamaya geçiyor, bence bu aşama ilkinden çok daha kolay olacak" diyerek önümüzdeki dönemde Tahran ile yeni diplomatik adımların atılacağının sinyalini verdi.

G7 Liderler Zirvesi kapsamında diplomatik temaslarını sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran yakınlaşması ve yürütülen müzakerelere ilişkin basın mensuplarının sorularını cevaplkadı.

İran ile varılan mutabakatın bölge istikrarı için önemine değinen Trump, "İran'la anlaşmamızı yaptık. Bu başarılı olmalı" ifadesini kullandı. Sürecin burada kalmayacağını ve daha geniş kapsamlı bir müzakere zeminine taşınacağını işaret eden ABD Başkanı, "Anlaşma şimdi ikinci bir aşamaya geçiyor, bence bu aşama ilkinden çok daha kolay olacak" diyerek önümüzdeki dönemde Tahran ile yeni diplomatik adımların atılacağının sinyalini verdi.

"NÜKLEER SİLAH YOK"

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

"İran hiçbir zaman nükleer bir silaha sahip olmayacak ve İran eğer nükleer bir silaha sahip olmaya çalışırsa, olursa bunun bedelini öderler kesinlikle. Ve hatta ben size bunun sonuçlarını söyleyemem bile. Bunun büyük bir sonuçları olur. Ama şu anda iyi ilişkilerimiz var. Önemli olan bir nükleer silaha sahip olmayacak olmaları ve bunun içinde ben duruma el koydum ve bundan dolayı da bu mutabakat zaptının imzalanması aşamasına geldik. Ben ne nükleer silah geliştirecekleri ne de bunu satın almayacaklarını ifade ettim. Her ikisi de mümkün değil. Dolayısıyla nükleer silah geliştirmeyecekler. Nükleer bir silahın tedarik edilmesi amacıyla ve satın alınması işlemine de girişmeyecekler. Eğer öyle bir şey teşebbüs ederler ise sonuçları çok ağır olur."

"REJİM DEĞİŞTİ"

Rejim değişikliğinden bahsettiğiniz rejim değişikliği bizim gündemimiz değildi ama rejim değişikliği olduğunu da görüyoruz. Çünkü ilk rejimdekilerin hepsinin hayatını kaybettiğini, ikinci rejim değişikliğinde olanların hepsinin de hayatını kaybettiğini biliyoruz. Üçüncü bir yönetim geldi ve bence daha makul olan insanlarla şu anda iletişim halindeyiz. Daha konuşulması makul, daha akıllı, güçlü insanlarla konuşuyoruz. Birinci ve ikinci rejimdeki insanlardan daha akıllı olduklarını söyleyebilirim. Daha radikalleşmemiş insanlar, ülkelerine yardım etmek isteyen insanlar şu anda... Şu andaki İran yönetimindeki insanlar... Tekrar şunu ifade etmek isterim ki rejim değişikliğini ben yıllarca istedim ve bu olmamıştı ama şu anda oldu.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER HAKKINDA KONUŞTU

Burada aslında Katar emirinin de son derece saygın ve Katar Başbakanının da son derece saygın insanlar olduğunu söyleyebilirim. Katar özelinde saygı duyduğumuz insanlar. En azından 42 bin gösterici İran'da öldürülmüştü, 42 bin gösterici öldürülmüştü İran'da. Beyaz Saray buna müdahale etmeye çalıştı. Ve iki kişi de rejimle rejim aleyhinde biri söylemde bulunduğu için de yine aynı şekilde yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Biz müdahil olduğumuz için son derece mutluyuz ve gerçekten de aslında şu anda Katar'ın durumu nasıl idare ettiği konusuyla ilgili gerçekten çok olumlu düşüncelerimiz var.

TRUMP VE ZELENSKİY NE KONUŞTU?

Zelenskiy'le başarılı bir görüşmemiz de oldu. Bugün de tekrar görüşeceğiz. Rusya anlaşmaya yanaşmalı. Ukrayna'da aynı şekilde geçtiğimiz ay 35 bin asker... Her ay 25-30 bin kişi, bunların çoğu genç insanlar ve askerler ne yazık ki bu durumdan muzdaripler, hayatlarını kaybediyorlar. Putin'le pazar günü konuştum. Çatışmaya devam ediyorlar. Askerlerini kaybetmeye devam ediyorlar. Bir sürü asker hayatını kaybetti. Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana böyle bir şey olmamıştı. Ben sekiz savaşı şu ana kadar uzlaştırmayı başardım. Birçok iki lider arasında ihtilaf var. Birçok uyuşmazlık var. Yine bugün görüşmem olacak. Şu anda bizim odağımız İran. Olması gerektiği gibi. Obama bir sürü yardımda bulunmuştu, askeri yardımda bulunmuştu. Avrupa Birliği de aynı şekilde silahlar için bize tam tavan fiyatından ödeme yapıyor. Binlerce kilometre ötedeki bir coğrafyayı... Ben her ay 25-30 bin genç insanın ölmesinden hoşlanmıyorum. Her ay 25-30 bin genç asker, genç insan, hayatlarının bağrında olan insanlar cepheye gidip orada hayatlarını kaybediyorlar. Ve Ukrayna'da da aynı şekilde bir sürü asker hayatını kaybediyor Her iki tarafta da. Dolayısıyla elimden geleni elbette ki yapıyorum.

İRAN VE ABD İŞBİRLİĞİ

Bununla ilgili de konuştuk. Birinci ve ikinci İran rejimleri döneminde yaşananların bir çoğu çok daha katıydı. Çok daha sertti. İran'ın ABD ile iş birliğinin devam etmesi konusu, evet birçok fırsatımız oldu ve Katar Emiri de burada onlara çok yakın bir yerde yaşıyor ve her şeyden önce çok daha yakın oldukları için kendilerini kanıtlamaya ihtiyaçları yok. Fakat şunu ifade etmek istiyorum: İyi veya başarısız bir yönetim sergilesinler, fark etmek istedim, herhangi bir şekilde nükleer bir silaha sahip olamazlar. Nükleer bir silaha sahip oldukları takdirde İsrail'i, Orta Doğu'u yerle bir ederler. Ve aynı şekilde bizleri de. Dolayısıyla bir nükleer silaha sahip olamazlar. Çok fazla zarar verir bu.

OBAMA DÖNEMİNİ KIYASLADI

"Obama dönemindeki nükleer JCPOA anlaşmasını iptal etmemiş olsaydık şu anda 5 yıl önce bir nükleer silaha sahip olmuş olurlardı. Çünkü o gerçekten nükleer bir silaha giden yol haritasıydı o dönem varılmış olan anlaşma. Kötü bir anlaşmaydı. Milyarlarca ve milyarlarca dolar ödenmişti. Ve sonucunda bir felaket oldu. Ben bu anlaşmayı ilk göreve geldiğim dönemde sonlandırdım."

"BÜYÜK İŞ YAPTIK"

"Bir hafta önce yaklaşık olarak şunu söylemiştim: Biz sadece anlaşmaya varılmadan da terk etmiş olsaydık ülkeye yine de başarılı sayılırdık. Çünkü onların da yeniden ayağa kalkması 15-20 yıl, yıllarını alacaktı. Oysa ki biz daha büyük bir işi başarırız. Biz yine de çok büyük bir iş çıkarmış olurduk. Anlaşma imzalanmamış bile olsaydı. Çünkü hiçbir zaman, bence kanaatime göre yeniden inşa edemezlerdi."

CUMHURBAŞKANI EROĞAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Gazetecinin "Peki İsrail'i düşündüğünüzde bu anlaşma mutabakat kalıcı olabilir mi? sorusuna cevap veren ABD Başkanı şunları söyledi:

"Bence olabilir. İran daha büyük bir savaştı. Ve daimi bir şekilde sürekli kırılgan bir bölgeydi. Suriye'de de Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte gerçekten muazzam bir iş çıkardılar. Önemli bir iş çıkardılar. Yeniden ülkeyi bir araya getirdiler. Hizbullah'la arası da kötü değil Suriye liderinin. İsrail, Hizbullah'la çok uzun süredir savaşıyor. Ve çok fazla insan hayatını kaybetti. Ve birçok insan hayatını kaybediyor. Hayatını kaybeden insanların hepsi de Hizbullah üyesi insanlar değil. Dolayısıyla İsrail'e önerim, Suriye'nin Hizbullah'la gerekeni yapması. Onlara çok daha iyisini başarabilirim. Eskiden Suriye'yi sevmezdim ama anlaşmayı imzalamadan iki saat önce sene kadar bir saldırı olmuştu. Lübnan'da Beyrut'ta bir saldırı olmuştu daha ücra bir köşede değildi, ben bundan hoşlanmadım tabii ki ama şöyle düşünüyorum; Suriye'deki yeni lider ülkeyi yeniden bir araya getirmeyi başarılı bir şekilde sağladı. Bence gerçekten gerekeni yapmaya çalışıyor."

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası