Marco Rossi, 'Türkiye büyük bir sürpriz yapabilir' diyerek EURO 2024'ü değerlendirdi

Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Marco Rossi, Türkiye ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi. A Milli Takım'dan övgüyle bahseden Rossi, Türkiye'nin EURO 2024'te büyük bir sürpriz yapabileceğini belirtti.

A Milli Takım yarın oynanacak Macaristan maçı hazırlıklarına devam ediyor. Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Marco Rossi, maç öncesinde basın toplantısı düzenledi. Rossi, Türkiye'nin EURO24'te sürpriz yapabileceğini vurguladı.

Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Marco Rossİ, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

MONTELLA ÇOK İYİ PERFORMANS GÖSTERİYOR

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı yakından tanıdığına dikkati çeken Rossi, "Montella Türkiye'de göreve geldiğinden bu yana çok iyi performans gösteriyor. Türkiye çok modern ve agresif bir şekilde futbol oynuyor. Çok yetenekli ve ofansif oynayan oyunculara sahipler. İtalyan teknik direktörler için bu tutku çok önemli. Biz bu maçı önemli bir test olarak görüyoruz. Katılacağımız Avrupa Şampiyonası için önemli bir prova olacak." dedi.

TÜRKİYE, BÜYÜK BİR SÜRPRİZ YAPABİLİR

Rossi, "Türkiye ve Macaristan EURO 2024'de sürpriz yapabilir mi?" sorusuna, "Macaristan 1950'de altın jenerasyonu yaşadı. Ondan sonra da zaman zaman iyi performanslar gösterdi. Son olarak 1986'da Dünya Kupası'na katıldık. Bu Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan ve Türkiye sürpriz takımlar olabilir. Özellikle Türkiye'den bahsediyorsak Türkiye büyük bir sürpriz yapabilir. Macaristan için ise böyle bir başarı için çok iyi performans göstermemiz gerek." cevabını verdi.