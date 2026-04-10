Ndidi sakat, Agbadou PFDK’ya sevk edildiği için yok. Djalo stopere, Olaitan ortaya geçecek. Sola da üç aday var.

MURAD TAMER - Beşiktaş bugün sahasında Antalyaspor’u yenerek moral bulmak istiyor. Siyah beyazlılarda Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve kart cezalısı olan Nijeryalı ön libero Wilfred Ndidi’nin yanı sıra tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilen Fildişi Sahilli Emmanuel Agbadou Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Mecburi rotasyon! Beşiktaş bugün Antalyaspor'u misafir ediyor

KADRO ŞEKİLLENDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kümede kalma mücadelesi veren Antalyaspor ile oynayacakları karşılaşmanın kadrosunu şekillendirdi.

EL BİLAL DÖNÜYOR

Orta Sahada Ndidi’nin yerine Olaitan oynayacak. Tecrübeli çalıştırıcı Ndidi’nin yokluğunda bir süredir sol kanatta görevlendirdiği Junior Olaitan’ı kendi pozisyonu olan orta sahaya çekecek. Sakatlığını atlatan El Bilal Toure’nin durumu ise maç saatinde belli olacak. Toure’nin hazır olmaması hâlinde kanatta Rashica ya da Jota Silva sahaya çıkacak. Agbadou’nun yokluğunda ise savunmada Uduokhai’nin yanında Djalo’nun görev yapacağı ifade edildi. >

KARTAL’DA SARI ALARM! ALTI İSİM SINIRDA

Beşiktaş’ta altı oyuncu Antalyaspor maçı öncesinde ceza sınırında yer alıyor. Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan, Antalyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak Samsunspor maçında cezalı olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası